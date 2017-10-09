Аэропорт "Мариуполь" возвращают в коммунальную собственность

В результате принудительного расторжения договора аренды, целостный имущественный комплекс аэропорта "Мариуполь" будет возвращен на баланс городского коммунального предприятия. Об этом со ссылкой на директора департамента городского имущества горисполкома Мариуполя Александра Добровольского передает сайт mrpl.city.

Киевский хозяйственный апелляционный суд в июне 2017 года вынес решение о принудительном прекращении действия договора аренды между Департаментом имущества горсовета Мариуполя и ЧАО "Азовобщемаш". Идет процедура передачи аэропорта на баланс ККП "Аэропорт Мариуполь".

"Сделан первый шаг для восстановления работы мариупольского аэропорта", — цитируется городской голова Мариуполя Вадим Бойченко .

В решении суда сказано, что причиной расторжения договора является старт процедуры банкротства ЧАО "Азовобщемаш" в апреле 2014 года. В мае 2015 года истец — департамента городского имущества — составил на имя ответчика и распорядителя его имущества требование кредитора.

Также указывается, что арендатор ЦИК нарушил существенные условия договора аренды, заключенного в 2012 году. В частности, им не было застраховано имущество аэропорта. Кроме того, он имеет задолженность по аренде ЦИК аэропорт "Мариуполь". В решении суда говорится, что в соответствии с расчетами, предоставленными арендодателем, с января 2012 г. по 15 октября 2014 г., ответчик частично осуществлял арендную плату в 2012-2013 гг. "После 11 сентября 2013 года до 15 октября 2014 года арендная плата ответчиком не оплачивалась вообще. Указанные обстоятельства ответчиком не опровергнуты, доказательств оплаты арендной платы за указанный период не предоставлено", — говорится в тексте решения.

Кроме того, отмечается, что после октября начисление арендной платы после октября 2014 года не происходило согласно нормам статьи 7 Закона Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции", которая действовала до 08 июня 2016 г.

Датой расторжения договора аренды считается 16 мая 2016 года, хотя "Азовобщемаш" настаивал на том, что он должен быть расторгнут в 10 июля 2014 года после того, как сессия горсовета Мариуполя одобрила инициативу арендатора досрочно прекратить аренду. Но судом было установлено, что были выполнены не все формальности, поэтому договор аренды продолжал действовать.

Денежные требования истца по ЦИК аэропорт "Мариуполь" признаны в размере более 71 млн грн. (в т.ч. за аренду 31,2 млн грн.).

Строительство аэропорта "Мариуполь" началось в 1967 году. До 1993 года он находился в составе Донецкого объединенного авиаотряда.

В 2003 был взят в аренду ММК имени Ильича. К 2005 году была проведена масштабная реконструкция аэропорта. В 2004 году приобретены два новых самолета Ан-140-100 и аэропорт получил статус международного. В 2004-м было перевезено более 10 тысяч пассажиров. В 2007 году пассажиропоток составил более 20 тысяч человек. С 2009-го из Мариуполя регулярные рейсы не производились.

ПАО "Азовобщемаш" взяло аэропорт в аренду в феврале 2012 года.

В последнее время аэропорт не функционировал, служил местом дислокации подразделений вооруженных сил Украины и других военных формирований. По данным мариупольских журналистов, военные покинули аэропорт в апреле 2016 года.

Руководство Мариуполя и Донецкой области неоднократно заявляли о желании возобновить деятельность аэропорта. На эти цели хотят направить около 70 млн. грн. Однако для этого должны быть выполнены условия по обеспечению безопасности полетов вблизи линии боевых действий.

Группа "Азовмаш" сейчас контролируется наследниками Александра Савчука.