Бизнес 1 час назад

AES Group — новый собственник спиртзавода в Люботине

Новые собственники планируют инвестировать более 100 миллионов гривен

AES Group — новый собственник спиртзавода в Люботине AES Group — новый собственник спиртзавода в Люботине

В Харьковской области после длительного простоя возобновляет свою работу Караванский спиртовой завод. 

Его еще 7 июня 2021 года в ходе государственного аукциона приобрела инвестиционная промышленная группа AES Group.

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Караванский спиртовой завод находится в Люботинском районе Харьковской области. Основанный еще в 1709 году, как спиртовой завод он начал свою работу в 1837 году. Это было маломощное предприятие по производству 80 дал спирта в сутки. В 2019 году прошел частичную модернизацию. Известен производством спирта класса люкс, барда спиртового и углекислоты.

"На данном этапе мы перечислили деньги и проходим процедуру получения разрешения от Антимонопольного комитета. Нашей основной задачей будет модернизация предприятия, в которое мы планируем инвестировать более 100 млн гривен", — сообщает президент инвестиционной промышленной группы AES Group Константин Валеулин.

Сегодня компании и предприятия, которые входят в группу AES Group, занимаются нефтегазопереработкой, солнечной энергетикой, спиртовой промышленностью, а также научно-исследовательской деятельностью. В 2020 году AES Group приобрела на аукционе "Артемовский спиртовой завод" и начала полную модернизацию после 5-летнего простоя.  

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