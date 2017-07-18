"Аграрный фонд" займется производством гречневой и кукурузной муки

Публичное акционерное общество "Аграрный фонд" планирует запустить производство гречневой и кукурузной муки, а также нарастить свою долю на внутреннем рынке муки в течение 2-3 лет до 30%.

Об этом говорится в сообщении ПАО со ссылкой на интервью председателя правления Андрея Радченко изданию "Апостроф", передают Українські Новини.

"Линейка расширялась логично и системно: сначала запустили муку, гречку. Затем хлопья и их смеси, в планах — сахар. Это была фасовка, а теперь мы начинаем углублять переработку и собираемся запускать производство гречневой и кукурузной муки", — сказал Радченко.

Кроме того, он подчеркнул, что "Аграрный фонд" уже занимает 12% на рынке муки, не имея своих мощностей.

"При этом рынок муки поделен на региональные рынки, и мало кто может обеспечить национальное покрытие. Думаю, реально увеличить долю АФ до 30% в течение 2-3 лет, в том числе и за счет запуска нишевых продуктов", — добавил председатель правления.

Как сообщалось ранее, "Аграрный фонд" планирует построить элеватор мощностью хранения 20 тыс. тонн и мукомольный завод мощностью переработки пшеницы 300 тонн в сутки.

Кабинет Министров утвердил финансовый план ПАО "Аграрный фонд" на 2017 год с чистым доходом 8,312 млрд грн и чистой прибылью 91,449 млн грн.

План капитальных инвестиций на 2017 год составляет 141,274 млн грн.

В 2016 году ПАО "Аграрный фонд" сократило чистую прибыль на 68% до 48,7 млн грн по сравнению с 2015 годом (154,6 млн грн); доход составил 2,1 млрд грн.

ПАО "Аграрный фонд" было создано в апреле 2013 года; располагает центральным офисом в Киеве и 21 региональным представительством.