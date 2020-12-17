"Агро Газ Трейдинг" отчиталась о сотрудничестве с ОПЗ — изготовлено 1,1 млн тон карбамида

С момента восстановления производственного процесса на Одесским припортовом заводе летом 2019 года было изготовлено 1,1 млн тонн карбамида и 122,4 тыс. тонн аммиака, для чего потребовалось переработать 907 миллионов кубометров газа.

Об этом говорится в сообщении "Агро Газ Трейдинг", компании-давальца газа на ОПЗ, посвященном 500 дням сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба, за 500 дней работы ОПЗ переработал 907 млн кубометров поставленного компанией АГТ газа, благодаря чему произведено 1,1 млн тонн карбамида и 122,4 тыс. тонн аммиака. Более 90% продукции ОПЗ нашло своих покупателей на внешних рынках. "Широкая география сбыта продукции завода — от стран Северной Америки и ЕС до Азии и Африки — позволяет уверенно смотреть в будущее, эффективно реализуя кратко-, средне- и долгосрочные производственные и социальные цели ОПЗ", — говорится в сообщении.

В топ-5 импортеров произведенного на ОПЗ карбамида за период в 500 дней работы вошли Индия (605,4 тыс. тонн), Танзания (75,9 тыс. тонн), Турция (74,9 тыс. тонн), Мексика (60,4 тыс. тонн) и Сенегал (36,7 тыс. тонн). Произведенный на ОПЗ аммиак экспортировался в Турцию (55,1 тыс. тонн), Грецию (30,4 тыс. тонн), Болгарию (10,8 тыс. тонн), Испанию (8,5 тыс. тонн) и Марокко (1,5 тыс. тонн).

"По итогам ноября 2020 года ООО "Агро Газ Трейдинг" вошло в топ-3 наибольших экспортеров азотных удобрений из Украины, по данным Украинского клуба аграрного бизнеса. Удельный вес АГТ в структуре поставок удобрений на внешние рынки из Украины составил 33%", — сообщает АГТ.

Сообщается также, что "предусмотренные контрактом с АГТ дополнительные выплаты за каждую тонну произведенной продукции позволили аккумулировать средства для погашения долгов ОПЗ перед Группой "Нафтогаз". За период сотрудничества между АГТ и ОПЗ суммарные выплаты в пользу Группы "Нафтогаз" достигли 42,7 млн гривен".

Контракт на поставку давальческого сырья между ОПЗ и АГТ действует до конца 2020 года. АГТ выражает готовность продолжать сотрудничество с ОПЗ на взаимовыгодных условиях после завершения 2020 года.

ОПЗ находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.