"Агро Газ Трейдинг" подает в суд из-за непрозрачной процедуры определения давальца для ОПЗ

ООО "Агро Газ Трейдинг", являющееся поставщиком газа по давальческому контракту для Одесского припортового завода с лета 2019 года, указала на ряд нарушений во время нового конкурса по определению давальца для завода, победителем которого стала малоизвестная сингапурская компания DACHEX SHIPPING PTE. LTD с уставным капиталом в $10 тыс. АГТ будет обращаться в суды, называя процедуру определения нового поставщика давальческого газа непрозрачной.

Об этом говорится в пресс-релизе "Агро Газ Трейдинг".

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АГТ подчеркивает, что выбор сингапурской компании, которая не специализируется на поставках сырья, создает существенные риски для дальнейшей работы ОПЗ. Также, по мнению АГТ, были нарушены условия определения победителя конкурсного отбора, ранее утвержденные органами управления ОПЗ.

"Во время проведения третьего этапа отбора — переговоров, был нарушен утвержденный порядок проведения процедуры отбора путем установления одинаковых определяющих дополнительных условий сотрудничества — максимально предложенная сумма финансирования (беспроцентная ссуда) и срок такого финансирования. Такие дополнительные условия не предусмотрены в утвержденном Правлением АО "ОПЗ" (протокол от 23.03.2021 года № 15) и Наблюдательным советом АО "ОПЗ" (протокол от 29.03.2021 года № 8/2021) порядке проведения отбора и определения заказчика работ по переработке давальческого сырья и услуг по отгрузке готовой продукции для АО "ОПЗ". ООО "АГТ" на переговорах с АО "ОПЗ" в рамках утвержденного порядка, кроме предложенной суммы финансирования, также предложило увеличение стоимости услуг переработки и финансирования СК "Химик" в течение всего срока действия договора", — отметили в АГТ.

АГТ оставляет за собой право оспаривать в судах решения руководящих органов ОПЗ по выбору нового давальца.

"ООО "АГТ" уверено, что установление дополнительных условий при проведении переговоров является незаконным и способствующим непрозрачному избранию нового поставщика для АО "ОПЗ". Более того, установление таких условий приводит к ограничениям АО "ОПЗ" при выборе нового поставщика, ведь повышение стоимости услуг переработки или другие формы инвестиций обеспечили бы гораздо больший экономический эффект для завода. Свою позицию мы готовы отстаивать в судах в соответствии с действующим законодательством Украины", — резюмируют в АГТ.

В АГТ напоминают, что за период сотрудничества с ОПЗ, с лета 2019 года, завод вернул флагманские позиции среди предприятий химпрома Украины по объемам произведенного карбамида и аммиака, обеспечил рост заработных плат сотрудников и начал погашать ранее накопленные долги перед "Нафтогазом".