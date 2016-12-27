Агрохолдинг "Мрия" сократит земельный банк на 11 тыс. га

Агрохолдинг "Мрия" в течение 2017-2018 гг. намерен избавиться от 11 тыс. га субоптимальных земель и реинвестировать полученные средства в покупку земель в более благоприятных регионах, сообщается в презентации, обнародованной на веб-сайте холдинга.

Согласно презентации, указанные изменения осуществляются в рамках общей программы реорганизации бизнеса агрохолдинга, направленной на повышение эффективности его операционной деятельности.

"Мрия" сообщила, что в 2016 году ей пришлось столкнуться с рядом операционных сложностей, унаследованных от предыдущих собственников холдинга, в том числе связанных с применением низкоинтенсивных технологий, недостаточной мощностью сельхозмашин и оборудования, высокими арендными ставками за землю.

На этом фоне агрохолдинг также сократил оценку выручки от реализации урожая 2016 года до $92,9 млн, или на 18% по сравнению с июньским прогнозом, и увеличил план инвестиций в сельхозтехнику на 2017-2021 гг. на $20,4 млн.

Агрохолдинг "Мрия" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг. На сегодняшний день его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях.