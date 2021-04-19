Акция Ласковая Гигализация: гигабитный Интернет от провайдера Сеть Ланет

В последние годы украинцы все чаще дома подключают гигабитный Интернет. Поскольку доступ ко Всемирной паутине на скорости 1000 Мбит/с дает ряд преимуществ:

быстрая загрузка на ноутбук или компьютер фильмов, музыки и игр; Кратко и по делу в Telegram

возможность подключатся к Сети сразу с нескольких устройств;

качественная связь видеозвонков;

возможность пользоваться любыми облачными сервисами, ведь гигабитная скорость Интернета позволит быстро выгружать и загружать огромные по размеру файлы.

Также гигабитный Интернет необходим тем, кто работает из дома или занимается видеомонтажом, программированием, фотографией, стримингом и т.д.

Оборудование для подключения гигабитного Интернета

Чтобы использовать все возможности бесперебойного доступа к Сети на скорости 1000 Мбит/с, нужно чтобы оборудование клиента было способно быстро обрабатывать пакеты. Для этого оно должно соответствовать следующим техническим требованиям:

Адаптер/сетевая карта с поддержкой 1Гбит/с. Жесткий диск SSD. Поддерживающий гигабитную технологию роутер.

Кроме того, следует заменить интернет-кабель на восьмижильную "витую пару". Стоит также учесть, что для перехода на гигабитную скорость на компьютере или ноутбуке должна быть операционные системы не ниже Windows 7.

Гигабитный интернет от провайдера Сеть Ланет

Провайдер Сеть Ланет предлагает подключить безлимитный Интернет на скорости 1000 Мбит/с. Для новых абонентов сейчас действует акционное предложение — тарифный план "GIGANT". Вы сможете пользоваться доступом ко Всемирной паутине на гигабитной скорости по цене 9 грн за 30 дней в течение четырех периодов. После их окончания пользователь автоматически переводится на актуальный тарифный пакет "GIG". При заказе тарифа "GIGANT" абоненту также предоставляется доступ к IPTV-пакету "Prоmо" (свыше 100 каналов онлайн).

Подключить Интернет на гигабитной скорости по акционной цене можно до 31 мая 2021 года.

Сеть Ланет — украинский интернет-провайдер

Провайдер Сеть Ланет имеет широкую карту покрытия в Украине и обеспечивает надежный доступ к Сети. Выбирая провайдера Сеть Ланет, вы получаете:

круглосуточную и квалифицированную службу технической поддержки;

наличие разных тарифных планов;

бесперебойный домашний Интернет, соответствующий скорости, указанной в тарифе;

возможность не только подключить Интернет, но и телевидение;

удобное и простое управление через личный кабинет пользователя, где можно пополнять счет онлайн, пользоваться кредитным лимитом несколько дней, если забыли заплатить за интернет-услуги;

возможность по оптимальной цене приобрести оборудование для подключения Интернета и телевидения (роутер, ресивер и прочее);

постоянные акции с призами.

Сколько стоит провести Интернет в Киеве

Провайдер Сеть Ланет подключает Интернет бесплатно. Если вы хотите стать абонентом Сети Ланет, оставляйте заявку на сайте, чтобы наши менеджеры связались с вами, или же сразу звоните в Центр обслуживания абонентов.

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