Новости компаний 40 минут назад

Акция Ласковая Гигализация: гигабитный Интернет от провайдера Сеть Ланет

В последние годы украинцы все чаще дома подключают гигабитный Интернет. Поскольку доступ ко Всемирной паутине на скорости 1000 Мбит/с дает ряд преимуществ

Акция Ласковая Гигализация: гигабитный Интернет от провайдера Сеть Ланет Акция Ласковая Гигализация: гигабитный Интернет от провайдера Сеть Ланет

В последние годы украинцы все чаще дома подключают гигабитный Интернет. Поскольку доступ ко Всемирной паутине на скорости 1000 Мбит/с дает ряд преимуществ:

  • быстрая загрузка на ноутбук или компьютер фильмов, музыки и игр;

    Кратко и по делу в Telegram

  • возможность подключатся к Сети сразу с нескольких устройств;

  • качественная связь видеозвонков;

  • возможность пользоваться любыми облачными сервисами, ведь гигабитная скорость Интернета позволит быстро выгружать и загружать огромные по размеру файлы.

Также гигабитный Интернет необходим тем, кто работает из дома или занимается видеомонтажом, программированием, фотографией, стримингом и т.д.

Оборудование для подключения гигабитного Интернета

Чтобы использовать все возможности бесперебойного доступа к Сети на скорости 1000 Мбит/с, нужно чтобы оборудование клиента было способно быстро обрабатывать пакеты. Для этого оно должно соответствовать следующим техническим требованиям:

  1. Адаптер/сетевая карта с поддержкой 1Гбит/с.

  2. Жесткий диск SSD.

  3. Поддерживающий гигабитную технологию роутер.

Кроме того, следует заменить интернет-кабель на восьмижильную "витую пару". Стоит также учесть, что для перехода на гигабитную скорость на компьютере или ноутбуке должна быть операционные системы не ниже Windows 7.

Гигабитный интернет от провайдера Сеть Ланет

Провайдер Сеть Ланет предлагает подключить безлимитный Интернет на скорости 1000 Мбит/с. Для новых абонентов сейчас действует акционное предложение — тарифный план "GIGANT". Вы сможете пользоваться доступом ко Всемирной паутине на гигабитной скорости по цене 9 грн за 30 дней в течение четырех периодов. После их окончания пользователь автоматически переводится на актуальный тарифный пакет "GIG". При заказе тарифа "GIGANT" абоненту также предоставляется доступ к IPTV-пакету "Prоmо" (свыше 100 каналов онлайн).

Подключить Интернет на гигабитной скорости по акционной цене можно до 31 мая 2021 года.

Сеть Ланет — украинский интернет-провайдер

Провайдер Сеть Ланет имеет широкую карту покрытия в Украине и обеспечивает надежный доступ к Сети. Выбирая провайдера Сеть Ланет, вы получаете:

  • круглосуточную и квалифицированную службу технической поддержки;

  • наличие разных тарифных планов;

  • бесперебойный домашний Интернет, соответствующий скорости, указанной в тарифе;

  • возможность не только подключить Интернет, но и телевидение;

  • удобное и простое управление через личный кабинет пользователя, где можно пополнять счет онлайн, пользоваться кредитным лимитом несколько дней, если забыли заплатить за интернет-услуги;

  • возможность по оптимальной цене приобрести оборудование для подключения Интернета и телевидения (роутер, ресивер и прочее);

  • постоянные акции с призами.

Сколько стоит провести Интернет в Киеве

Провайдер Сеть Ланет подключает Интернет бесплатно. Если вы хотите стать абонентом Сети Ланет, оставляйте заявку на сайте, чтобы наши менеджеры связались с вами, или же сразу звоните в Центр обслуживания абонентов.

Контакты:

г. Киев просп. Победы, 95

info@lanet.ua

(044) 500-03-03

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Датагруп" инвестирует $20 млн в проект модернизации магистральной сети вместе с Cisco
"Датагруп" инвестирует $20 млн в проект модернизации магистральной сети вместе с Cisco
На Business Protection 2021-A2B Forum обсудят, как защитить бизнес в период карантина
На Business Protection 2021-A2B Forum обсудят, как защитить бизнес в период карантина
700 000 підписників на YouTube у "5 канала"!
700 000 підписників на YouTube у "5 канала"!
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В РФ заявили о высылке 20 дипломатов Чехии в ответ на выдворение 18 российских

  3. "Все оспорим в суде": как киевские бары и кафе продолжают работать вопреки локдауну

  4. В киевской многоэтажке обвалились балконы (ФОТО)

  5. В Украине объявлены антитеррористические учения с "особым режимом" в отдельных районах

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...