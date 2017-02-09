АМКУ оштрафовал "Киевэнерго" на 18 миллионов гривень

09 февраля 2017, 08:39
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал теплопоставляющую компанию "Киевэнерго" на 17,959 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке передачи (распределения) электрической энергии собственными местными локальными электросетями на территории города Киева

АМКУ оштрафовал Увеличить картинку

Как сообщила пресс-служба АМКУ, коллегия комитета установила, что "Киевэнерго" создавало препятствия для доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу (ПНТ), в частности компаниям "ЭК Энолл" и "Карбон", на рынок поставки электрической энергии.

"ПАО "Киевэнерго" ограничивало ПНТ в выборе ими потенциальных потребителей и лишило их возможности осуществлять хозяйственную деятельность в городе Киеве, в частности путем выдвижения необоснованных требований к проекту договора на распределение электроэнергии", — отмечается в сообщении. За это нарушение на "Киевэнерго" наложен штраф в размере 17 958,9 тыс. грн.

"Киевэнерго" обеспечивает потребителей электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. "Киевэнерго" имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала — "Энергосервис" и мусоросжигательный завод "Энергия". Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% — Фонду государственного имущества.

По материалам: УНИАН
Раздел: > >
Теги: амку

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
АМКУ оштрафовал
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.91
EUR EUR - - 28.7
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.27 12.4
Киевская область 22.4 10.59
Львовская область 22.11 11.91
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.