АМКУ оштрафовал "Киевэнерго" на 18 миллионов гривень

Как сообщила пресс-служба АМКУ, коллегия комитета установила, что "Киевэнерго" создавало препятствия для доступа поставщикам по нерегулируемому тарифу (ПНТ), в частности компаниям "ЭК Энолл" и "Карбон", на рынок поставки электрической энергии.

"ПАО "Киевэнерго" ограничивало ПНТ в выборе ими потенциальных потребителей и лишило их возможности осуществлять хозяйственную деятельность в городе Киеве, в частности путем выдвижения необоснованных требований к проекту договора на распределение электроэнергии", — отмечается в сообщении. За это нарушение на "Киевэнерго" наложен штраф в размере 17 958,9 тыс. грн.

"Киевэнерго" обеспечивает потребителей электрической и тепловой энергией. Генерация компании осуществляется на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. "Киевэнерго" имеет 5 структурных подразделений, в том числе два филиала — "Энергосервис" и мусоросжигательный завод "Энергия". Численность работников компании превышает 12 тысяч человек. 75% акций компании принадлежит энергохолдингу украинского миллиардера Рината Ахметова ДТЭК, а 25% — Фонду государственного имущества.



