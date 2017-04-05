АМКУ проверит, принадлежат ли украинские облэнерго российскому депутату Бабакову

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) просит всех, кто располагает реальными доказательствами и документами, подтверждающими право собственности на группу VS Energy российского депутата Александра Бабакова, предоставить их комитету. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

АМКУ в начале марта 2017 года разрешил ООО "ВС Энержи Интернейшнл Украина" приобрести контрольный пакет акций энергоснабжающей компании ПАО "Черновцыоблэнерго".

Однако в СМИ появилась информация о том, что "реальным конечным бенефициаром группы VS Energy является физическое лицо — гражданин РФ Александр Бабаков".

Поэтому комитет просит всех, кто имеет информацию и документы, подтверждающие, что указанное лицо контролирует группу VS Energy, поделиться ими.

"АМКУ сейчас не располагает документальными подтверждениями указанной информации. В связи с этим просим присылать их в АМКУ", — сообщается на сайте комитета.