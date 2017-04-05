АМКУ проверит, принадлежат ли украинские облэнерго российскому депутату Бабакову

05 апреля 2017, 11:53
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

АМКУ просит направлять ему доказательства о праве собственности российского депутата Бабакова на группу VS Energy

АМКУ проверит, принадлежат ли украинские облэнерго российскому депутату Бабакову | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) просит всех, кто располагает реальными доказательствами и документами, подтверждающими право собственности на группу VS Energy российского депутата Александра Бабакова, предоставить их комитету. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

АМКУ в начале марта 2017 года разрешил ООО "ВС Энержи Интернейшнл Украина" приобрести контрольный пакет акций энергоснабжающей компании ПАО "Черновцыоблэнерго".

Однако в СМИ появилась информация о том, что "реальным конечным бенефициаром группы VS Energy является физическое лицо — гражданин РФ Александр Бабаков".

Поэтому комитет просит всех, кто имеет информацию и документы, подтверждающие, что указанное лицо контролирует группу VS Energy, поделиться ими.

"АМКУ сейчас не располагает документальными подтверждениями указанной информации. В связи с этим просим присылать их в АМКУ", — сообщается на сайте комитета.

Бабаков находится под санкциями Европейского Союза.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: > >
Теги: vs energy , амку , россия , санкции , облэнерго , энергетика

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
АМКУ проверит, принадлежат ли украинские облэнерго российскому депутату Бабакову | Энергетика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.12
EUR EUR - - 28.88
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.66 12.08
Киевская область 21.99 10.9
Львовская область 21.96 11.27
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.