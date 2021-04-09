Андрей Волков, Investohills: "Мы — кризис-менеджеры" и "кризис-инвесторы"

Украина занимает лидирующую позицию в Европе по доле проблемных кредитов в экономике. Невозврат займов влечет за собой повышение процентных ставок или ограничение доступа к кредитным ресурсам даже для тех, кто платит по счетам своевременно. Высокий уровень просрочки по кредитам и недоверие банкиров бьет по карману украинского заемщика, а растущие показатели проблемных займов снижают устойчивость финансовой системы страны.

Финансовая группа Investohills — крупнейший оператор рынка проблемных долгов в Украине. Компания более 10 лет работает с самыми сложными долговыми активами. Ее задача — добиться погашения задолженности и привлечь в бизнес заемщика. В результате такой работы кредиторы могут хотя бы частично вернуть вложенные средства, а вкладчики обанкротившихся банков — свои сбережения. Кроме того, украинский финансовый сектор получает реальные механизмы борьбы с неблагонадежными заемщиками. Основатель и управляющий партнер Investohills Андрей Волков рассказал, как его компания нашла свое место на рынке, и поделился планами на будущее.

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Расскажите о своем профессиональном бэкграунде. Как вы создавали компанию?

Высшее образование я получил в Одесском государственном экономическом университете. Еще будучи студентом, в конце 1990-х, начал работать консультантом в компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Затем в моей карьере были голландский банк ING и Альфа-Банк. За 10 лет работы в Альфа-Банке я прошел путь от начальника отдела до председателя правления, а также возглавил наблюдательный совет СК "Альфа Страхование".

В 2009 году, в разгар мирового экономического кризиса, я покинул Альфа-Банк и создал собственный бизнес. Благодаря опыту работы в банковской системе мне было известно, что любой экономический кризис изобилует не только долгами и проблемами, но и возможностями. Так появилась компания Investohills, которая впоследствии трансформировалась в финансовую группу. Наша основная специализация — работа с проблемными активами, это в основном корпоративные долги и финансовая реструктуризация.

Как выглядит бизнес-модель Investohills и каким образом вы зарабатываете на долгах?

В разгар экономического кризиса предприятия, перегруженные кредитами, начинают "тонуть" под гнетом ежемесячных выплат, а в случае просрочки кредитные платежи обрастают штрафами. Если между кредитором и заемщиком есть конструктивный диалог, они находят способ мирного урегулирования подобных ситуаций. Но в большинстве случаев должник, пользуясь слабостями нашей судебной системы, просто не платит кредитору. Он пытается вывести залоги и совершает ряд мошеннических действий, вынуждая первоначального кредитора продать право на взыскание задолженности специализированным компаниям. Именно такими случаями, самыми сложными вариантами проблемных кредитов, мы и занимаемся.

То есть компания зарабатывает на принудительном взыскании, а экономический кризис — ваш лучший помощник?

В целом да, но наша роль не ограничивается взысканием долга. Зачастую мы действуем как инвесткомпания, которая реанимирует бизнес, сохраняет рабочие места, выводит предприятие на рентабельность и затем продает его новому собственнику. Это прибыльнее, чем просто распродать свалку металлолома. Такой подход более выгоден нам, вовлеченным в эти процессы кредиторам, и государству. А по поводу экономических кризисов могу сказать только одно: они случаются чаще, чем мы успеваем разгребать их последствия в финансовом секторе.

Investohills занимает лидирующую позицию на рынке проблемных долгов. О каких объемах идет речь? По каким параметрам вы превосходите конкурентов?

Сегодня номинальный объем долгов на балансе нашей компании превышает 100 млрд грн. Для сравнения, это приблизительная сумма проблемных активов одного из украинских банков, входящего в "пятерку" крупнейших. Если говорить об инвестициях, то они составляют несколько миллиардов, и в наших планах прирастать на 1-2 млрд грн инвестиций в год в ближайшие несколько лет. По итогам 2019-2020 годов Investohills занимает на рынке проблемных активов около 50%, остальные 50% делят между собой еще 4-5 компаний. В целом они вряд ли превосходят нас даже по штату сотрудников. Только корпоративными долгами в Investohills занимается порядка 100 человек, еще 300 работают в сфере проблемных розничных займов.

В чем секрет такого стремительного роста компании? Или лидерство на рынке принадлежит вам только потому, что вы занимаетесь проблемными кредитами дольше остальных?

На самом деле возможность стремительного роста и развития в нашем секторе появилась сравнительно недавно. Она обусловлена существенными изменениями в алгоритме приобретения прав на взыскание задолженности и возможности финансовой реструктуризации на государственном уровне. Наши 10 лет на рынке — это большой опыт. Сегодня мы не нацеливаемся на конкретные активы и не охотимся за конкретным предприятием или объектом недвижимости, как это делают начинающие инвесторы. Наш опыт позволяет оценить любой портфель долгов с точки зрения цены/прибыли/риска. Мы настроены на диверсификацию, и сейчас в нашем портфеле есть компании из всех секторов экономики и всех регионов Украины. Это делает наш бизнес более устойчивым по сравнению с небольшими компаниями, успех которых зависит от взыскания одного-двух больших кейсов.

Кроме того, многолетняя практика выработала у нас способность догонять так называемые украденные активы. Теперь мы смело покупаем кейсы, в которых ни банки, ни конкуренты не видят для себя выгоды. Бывают случаи, когда мы приобретаем проблемные кредиты на сотни тысяч долларов (непогашенные займы, незаконные схемы зачетов), в которых заинтересованные лица успевают вывести залоги, несколько раз перепродать либо ликвидировать компанию. Работа с такими активами сопряжена с дополнительными расходами на юридические процессы, на исследование и аналитику, а также затягивается на длительный срок. Но мы знаем, как вернуть активы на балансы компаний, как возместить свои затраты и получить прибыль. Никакого секрета нет. Просто мы лучше других ориентируемся на рынке, имеем богатую практику и хорошо понимаем свое дело.

Какие изменения, кроме закона "О финансовой реструктуризации", повлияли на успешность компании?

С 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал активно продавать проблемные активы банков-банкротов. До этого приобрести можно было отдельные кредиты, и процессы купли-продажи были весьма хаотичны. Но перевод сделок с токсичными кредитами в систему ProZorro автоматически минимизировал количество посредников, перекупщиков и свело к нулю коррупционную составляющую. Новые комфортные условия позволили нам сначала привлечь украинских инвесторов, увеличить объемы и заработать репутацию, а затем создать платформу для международных инвестиций, в рамках которой мы организовали инвестиционный фонд Investohills Helianthus. Его участниками стали американский и два европейских специализированных инвестфонда.

В СМИ часто говорят о связях Investohills с олигархами и приписывают вам русский след. Откуда такие слухи?

За все время существования Investohills нас связывают с разными олигархами, но в реальности основу наших инвестиций обеспечивает Investohills Helianthus. По сути, этот фонд представляет собой трио мощных западных инвесторов с плановым объемом инвестиций в украинский рынок NPLs $100 млн. Думаю, на этом вопросы о связях с олигархами можно закрыть раз и навсегда.

В отношении слухов о русском следе скажу следующее: никто не любит возвращать долги. Как показывает практика, самыми неблагонадежными заемщиками оказываются весьма состоятельные люди. Имея обширные связи и финансовые возможности, такие субъекты десятилетиями уклоняются от своих кредитных обязательств, используя различные методы, в том числе и противозаконные. В итоге мы встречаемся с ними в суде. Но, к сожалению, иногда и не только в суде: как только у оппонентов заканчиваются правовые аргументы, они пытаются отравить жизнь самыми разнообразными способами, в том числе грязным пиаром. Бездоказательно обвиняют меня в шпионаже, сотрудничестве с российскими спецслужбами и ставят под сомнение мой патриотизм, ссылаясь на то, что я 12 лет назад работал в Альфа-Банке. Вот недавно некоторые украинские СМИ активно перепечатывали выдержки из фейкового интервью, которое некий российский сайт якобы у меня взял. Чего они добились — непонятно. Но раз уж зашла об этом речь, то воспользуюсь предоставленной возможностью еще раз озвучить свою позицию: Украина — независимое государство, а Крым — это часть Украины, которую оккупировала Российская Федерация, Россия — страна-агрессор. Я придерживаюсь такой позиции с 2014 года, и она не изменилась.

Как на вашу отрасль влияет пандемия и связанные с ней ограничения?

Карантинные меры существенно замедлили юридические процессы. Дистанционный режим негативно отражается на работе всей правовой системы государства. Мы регулярно сталкиваемся с переносом судебных заседаний и отстаем от графика запланированных выходов даже из самых простых активов. Многие процессы по взысканию, в том числе и зарубежные, на реализацию которых раньше уходил месяц-два, будут завершены только через год. Но мы продолжаем работать и надеемся, что ситуация на рынке в скором времени стабилизируется.



Как будет меняться рынок проблемных долгов?

Изменения будут кардинальными. До сегодняшнего дня основным драйвером сферы проблемных долгов был Фонд гарантирования вкладов физических лиц, но большую часть своих активов он уже продал.

Вероятно, результаты борьбы с непогашенной задолженностью и положительная динамика оздоровления экономики приведут к продаже проблемки государственных банков. Минфин и правительство уже дали распоряжение набсоветам госбанков вплотную заняться этим вопросом. Также на них давят НБУ и международные доноры. Поэтому надеюсь, что первые сделки с активами госбанков произойдут уже в этом году.

Возможно, появятся еще несколько ниш, связанных с приватизацией госпредприятий и проблемными активами в сельскохозяйственной сфере, где за последний год наблюдался ряд серьезных банкротств среди трейдеров, связанных в том числе с мошенничеством.

Вполне логичным я вижу появление рынка долгов предприятий из числа поставщиков коммунальных услуг. Проблема огромной задолженности в сфере ЖКХ не решалась десятки лет, но более жесткое регулирование данной отрасли на государственном уровне позволит нашей компании работать с такими долгами.

Вообще я хочу, чтобы каждый кредитор, обманутый вкладчик и разочарованный инвестор знал: в нашей стране можно вкладывать деньги в банки, кредитовать и заводить инвестиции из-за рубежа. Даже если что-то пойдет не так, со временем все долги будут оплачены.