Энергетика 20 минут назад

Аномальный скачок цен на газ: в "Агро Газ Трейдинг" объяснили, почему остановился ОПЗ

АГТ заявляет о готовности выполнить все обязательства перед ОПЗ после стабилизации ситуации на рынке газа

Аномальный скачок цен на газ: в "Агро Газ Трейдинг" объяснили, почему остановился ОПЗ Аномальный скачок цен на газ: в "Агро Газ Трейдинг" объяснили, почему остановился ОПЗ

Форс-мажорные обстоятельства в виде аномального роста цен на национальном и европейском рынках природного газа привели к невозможности поставок давальческого сырья на Одесский припортовый завод со стороны компании "Агро Газ Трейдинг". При этом АГТ заявляет о готовности выполнить все обязательства перед ОПЗ после стабилизации ситуации на рынке газа.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Агро Газ Трейдинг".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"18.09.2021 года АО "Одесский припортовый завод" официальным письмом уведомило ООО "Агро Газ Трейдинг" о снижении объемов потребления природного газа до критического уровня вследствие получения от АО "Одессагаз" письма о прекращении (ограничении) газоснабжения. В то же время ООО "Агро Газ Трейдинг", которое сотрудничает с АО "Одесский припортовый завод" с июля 2019 года, готово полностью выполнить условия давальческого договора и обеспечить производственные мощности завода сырьем после ожидаемой стабилизации ситуации на рынке газа.

По состоянию на 20.09.2021 года АО "Одесский припортовый завод" остановило цехи по производству карбамида и аммиака. Планируется, что за период пребывания завода в режиме простоя будут осуществлены текущие ремонты производственных агрегатов, что в дальнейшем позволит восстановить их работу в сжатые сроки и с минимальными материальными затратами", — сообщают в АГТ.

В АГТ утверждают, что компания продолжит выполнять свои контрактные обязательства.

"ООО "Агро Газ Трейдинг" выполнит все обязательства по поставкам законтрактованных объемов карбамида и аммиака перед контрагентами компании.

В то же время, несмотря на чрезвычайно неблагоприятную текущую конъюнктуру на международном и украинском рынках природного газа, ООО "Агро Газ Трейдинг" выполнит взятые на себя обязательства по действующему договору переработки в полном объеме с целью недопущения отображения негативных тенденций на рынках газа на трудовом коллективе АО "Одесский припортовый завод", — сказано в сообщении АГТ.

Ранее сообщалось, что за период двухлетнего сотрудничества с АГТ ОПЗ произвел 1,6 млн тонн карбамида и 175 тыс. тонн аммиака. Стороны подписали давальческий договор в июле 2019 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Одесский припортовый завод останавливает работу — СМИ
Одесский припортовый завод останавливает работу — СМИ
Цены на газ в Европе вновь превысили $900 за тысячу кубометров из-за действий "Газпрома"
Цены на газ в Европе вновь превысили $900 за тысячу кубометров из-за действий "Газпрома"
ОПЗ можно будет запустить, но нужно выгнать с него весь сброд, — первый замгендиректора
ОПЗ можно будет запустить, но нужно выгнать с него весь сброд, — первый замгендиректора
Загрузка...
Новое видео
Как запитчить инвестора? Василий Хмельницкий на U Tomorrow Summit. Аллея стартапов и инвестиции

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. СБУ начала информационную кампанию с целью повысить бдительность украинских граждан

  3. Toyota останавливает все заводы в Японии, "замораживается" выпуск Land Cruiser 300

  4. Замглавы ОПУ Смирнов не справился с судебной реформой и может лишиться поста, — эксперты

  5. ТОП-5 книг про бизнес осени 2021: инсайдерская история Facebook и секреты Amazon

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...