АНОНС Онлайн-марафон "Авиационная отрасль после пандемии Covid-19" пройдет 29 июля

Авиационная отрасль переживает беспрецедентный за последнее время кризис. Кризиса такого масштаба эта индустрия не испытывала никогда. Затронуты все сектора индустрии: авиакомпании, аэропорты, туроператоры, обслуживающие компании, лизинговые компании и многие другие. Найти правильный подход к ситуации, провести обзор лучших практик сейчас очень важно.
Команда UAF подготовила онлайн-марафон на тему: "Авиационная отрасль после пандемии Covid-19. Влияние на аэропорты, авиакомпании и людей".
Когда?
Дата: 29 июля
Время: 15:00-18:00
Наши эксперты дадут обзор вызовов, связанных с перевозкой пассажиров, их проверкой в аэропортах и на борту. Самые оптимальные решения по работе с персоналом в условиях кризиса. Сотрудничество перевозчиков и аэропортов Украины для улучшения позиций украинской авиации на мировом рынке.
Кого мы ждем?
✈️ Аэропорты.
✈️ Туроператоры.
✈️ Авиакомпании.
✈️ Тренинговые центры.
✈️ Страховые компании.
✈️ HR авиакомпаний.
✈️ Государственные регуляторы.
✈️ Лизинговые компании.
Темы выступлений:
✈️ Оценка соискателей в авиационной отрасли после COVID-19.
✈️ Перспективы авиационной отрасли. Влияние COVID-19 и планы на будущее.
✈️ Новый подход в подборе кадров авиакомпании: экономия затрат и повышение эффективности.
✈️ Влияние Covid-19 на работу аэропортов и авиалиний. Как мы собираемся сделать наземное передвижение и небесные полеты более безопасными? Как будут выглядеть наземные и летные операции в "новой нормальности".
✈️ Устойчивая бизнес-модель авиакомпании в период после COVID-19.
✈️ Связь Украины с внешним миром во время глобальной пандемии.
Спикеры:
✈️ Лукас Левай — старший консультант и лицензированный психолог компании Aon's Assessment Solutions, CutE, Швеция.
✈️ Энцо Зангрилли — основатель компании 1Aviation, Италия.
✈️ Симонас Барткус — сh-aviation GmbH, Германия.
✈️ Штейн Г. Мяатвейт — директор по маркетингу, OSM Aviation Academy, Швеция.
✈️ Галина Дурмуш — коммерческий директор/ глава представительства Qatar Airways Group, Украина.
✈️ Алекс Онацкий — региональный менеджер IATA по Украине, Грузии и Армении, Украина.
✈️ Вадим Сидорук — региональный менеджер, DHL Express, Украина.
✈️ Дэвид Хаттнер — руководитель практики коммерческой авиации в PA Nyras, Великобритания.
✈️ Георгий Зубко — коммерческий директор Международного аэропорта "Борисполь", Украина.
✈️ Сергей Фоменко — коммерческий директор МАУ, Украина.
Преимущества онлайн-марафона:
✈️ Актуальность темы.
✈️ 10+ спикеров.
✈️ Живая дискуссия.
✈️ Онлайн-доступ с возможностью задавать вопросы спикерам.
✈️ 6 стран принимают участие.
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