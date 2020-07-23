АНОНС Онлайн-марафон "Авиационная отрасль после пандемии Covid-19" пройдет 29 июля

Авиационная отрасль переживает беспрецедентный за последнее время кризис. Кризиса такого масштаба эта индустрия не испытывала никогда. Затронуты все сектора индустрии: авиакомпании, аэропорты, туроператоры, обслуживающие компании, лизинговые компании и многие другие. Найти правильный подход к ситуации, провести обзор лучших практик сейчас очень важно.

Команда UAF подготовила онлайн-марафон на тему: "Авиационная отрасль после пандемии Covid-19. Влияние на аэропорты, авиакомпании и людей".

Когда?

Дата: 29 июля

Время: 15:00-18:00

Наши эксперты дадут обзор вызовов, связанных с перевозкой пассажиров, их проверкой в аэропортах и на борту. Самые оптимальные решения по работе с персоналом в условиях кризиса. Сотрудничество перевозчиков и аэропортов Украины для улучшения позиций украинской авиации на мировом рынке.

Кого мы ждем?

✈️ Аэропорты.

✈️ Туроператоры.

✈️ Авиакомпании.

✈️ Тренинговые центры.

✈️ Страховые компании.

✈️ HR авиакомпаний.

✈️ Государственные регуляторы.

✈️ Лизинговые компании.

Темы выступлений:

✈️ Оценка соискателей в авиационной отрасли после COVID-19.

✈️ Перспективы авиационной отрасли. Влияние COVID-19 и планы на будущее.

✈️ Новый подход в подборе кадров авиакомпании: экономия затрат и повышение эффективности.

✈️ Влияние Covid-19 на работу аэропортов и авиалиний. Как мы собираемся сделать наземное передвижение и небесные полеты более безопасными? Как будут выглядеть наземные и летные операции в "новой нормальности".

✈️ Устойчивая бизнес-модель авиакомпании в период после COVID-19.

✈️ Связь Украины с внешним миром во время глобальной пандемии.

Спикеры:

✈️ Лукас Левай — старший консультант и лицензированный психолог компании Aon's Assessment Solutions, CutE, Швеция.

✈️ Энцо Зангрилли — основатель компании 1Aviation, Италия.

✈️ Симонас Барткус — сh-aviation GmbH, Германия.

✈️ Штейн Г. Мяатвейт — директор по маркетингу, OSM Aviation Academy, Швеция.

✈️ Галина Дурмуш — коммерческий директор/ глава представительства Qatar Airways Group, Украина.

✈️ Алекс Онацкий — региональный менеджер IATA по Украине, Грузии и Армении, Украина.

✈️ Вадим Сидорук — региональный менеджер, DHL Express, Украина.

✈️ Дэвид Хаттнер — руководитель практики коммерческой авиации в PA Nyras, Великобритания.

✈️ Георгий Зубко — коммерческий директор Международного аэропорта "Борисполь", Украина.

✈️ Сергей Фоменко — коммерческий директор МАУ, Украина.

Преимущества онлайн-марафона:

✈️ Актуальность темы.

✈️ 10+ спикеров.

✈️ Живая дискуссия.

✈️ Онлайн-доступ с возможностью задавать вопросы спикерам.

✈️ 6 стран принимают участие.

РЕГИСТРАЦИЯ ПО ССЫЛКЕ: https://bit.ly/38oTaNjhttps://bit.ly/38oTaNj