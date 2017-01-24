Антимонопольный комитет оштрафовал аэропорт "Борисполь" за недопуск обслуживающей компании

24 января 2017, 14:48
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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал международный аэропорт "Борисполь" за злоупотребление монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта

Антимонопольный комитет оштрафовал аэропорт Увеличить картинку

"Закончили слушания дела о злоупотреблении ГП "МА "Борисполь" монопольным положением на рынке специализированных услуг аэропорта. Наложили на ГП штраф в размере 12,78 млн грн", — сообщила на своей странице в сети Facebook госуполномоченный комитета Агия Загребельская.

По ее словам, аэропорт обвинялся в совершении действий, которые могли привести к ограничению конкуренции на рынках наземного обслуживания на территории "Борисполя", заключавшиеся в необоснованном отказе в согласовании заявок на получение сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности и промедлении во время согласования внутренней документации ООО "Интеравиа", необходимой для получения сертификата соответствия на осуществление аэропортовой деятельности.

Было также предъявлено обвинение в установлении платы за пользование инфраструктурой аэропорта на необоснованном уровне.

"Кроме штрафа, обязали ГП до 1 марта 2017 года прекратить нарушение путем приведения платы за пользование инфраструктурой аэропорта и оборудованием, которое не входит в инфраструктуру, но при этом используется для предоставления услуг по наземному обслуживанию, до экономически обоснованного уровня; разграничить счета на собственную деятельность по управлению инфраструктурой и регуляторную деятельность, с одной стороны, и счета на предоставление услуг по наземному обслуживанию, с другой, не допуская после такого распределения субсидирования деятельности по наземному обслуживанию за счет доходов, полученных от собственной деятельности по управлению инфраструктурой и регуляторной деятельности", — заключила Загребельская.

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Теги: аэропорт борисполь , амку , штраф

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