Апелляцию "Газпрома" на штраф АМКУ рассмотрят в 2017 году

Киевский апелляционный хозяйственный суд рассмотрит апелляцию апелляцию ПАО "Газпром" на взыскание штрафа в 172 млрд гривень 18 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал "Газпром" на 85,966 млрд грн за злоупотребления на рынке транзита природного газа через Украину. Российская компания пыталась обжаловать штраф, однако, из-за опоздания по срокам подачи апелляции, украинские судебные инстанции не приняли к рассмотрению жалобу.

Через два месяца АМКУ насчитал 100% пеню на штраф — еще 85,966 млрд грн. В ноябре комитет выиграл суд по принудительному взысканию штрафа и пени с "Газпрома". Однако приступить к взысканию штрафа АМКУ сможет только после рассмотрения апелляции "Газпрома", которую он подал 15 декабря.

Если российская компания проиграет апелляцию, АМКУ сможет подать документы в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания средств на уплаты штрафа, а также — попытаться взыскать штраф с имущества "Газпрома" за пределами Украины.

Delo.UA поинтересовалось у юристов как должен действовать АМКУ, чтобы Украина получила с "Газпрома" свыше 170 млрд грн.