Апелляцию "Газпрома" на штраф АМКУ рассмотрят в 2017 году

27 декабря 2016, 11:40
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Суд рассмотрит вопрос взыскания свыше 170 млрд гривень с российского "Газпрома" в пользу бюджета Украины

Апелляцию Увеличить картинку

Киевский апелляционный хозяйственный суд рассмотрит апелляцию апелляцию ПАО "Газпром" на взыскание штрафа в 172 млрд гривень 18 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал "Газпром" на 85,966 млрд грн за злоупотребления на рынке транзита природного газа через Украину. Российская компания пыталась обжаловать штраф, однако, из-за опоздания по срокам подачи апелляции, украинские судебные инстанции не приняли к рассмотрению жалобу.

Через два месяца АМКУ насчитал 100% пеню на штраф — еще 85,966 млрд грн. В ноябре комитет выиграл суд по принудительному взысканию штрафа и пени с "Газпрома". Однако приступить к взысканию штрафа АМКУ сможет только после рассмотрения апелляции "Газпрома", которую он подал 15 декабря.

Если российская компания проиграет апелляцию, АМКУ сможет подать документы в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания средств на уплаты штрафа, а также — попытаться взыскать штраф с имущества "Газпрома" за пределами Украины.

Delo.UA поинтересовалось у юристов как должен действовать АМКУ, чтобы Украина получила с "Газпрома" свыше 170 млрд грн.

По материалам: УНИАН
Раздел: > >
Теги: газпром, амку, штраф, киевский апелляционный суд

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Апелляцию
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.37
EUR EUR - - 27.54
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 20.86 12.67
Киевская область 21.04 12.26
Львовская область 21.01 12.31
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.