Аппаратная косметология: доступно и просто

Применение такого оборудования в Украине диктует новые стандарты в области оказания косметологических услуг на отечественном рынке.

Концепция качественного обслуживания с доказанной безопасностью и максимально возможной эффективностью.

Это то, что вдохновляет косметологов и их клиентов! И то, что является первоочередной задачей бренда Beauty Service.

Узнайте как ™ Beauty Service помогает расширить возможности косметолога.

Оборудование для салонов красоты ™ Beauty Service уже 15 лет представлено на рынке Украины. За это время оборудовано более 17 000 косметологических кабинетов. Этому бренду доверяют ведущие косметологии Украины!

✓ Безопасность прежде всего

Аппараты ™ Beauty Service обеспечивают абсолютно безболезненные и комфортные процедуры. Ассортимент оборудования сформирован из приборов с максимально физиологичным воздействием. Все оборудование комплектуется комплектом разрешительных документов в соответствии с законодательством Украины. Работая с оборудованием ™ Beauty Service косметологи уверены в безопасности проводимых процедур.

✓ Нет реабилитационного периода

Любая процедура с аппаратами ™ Beauty Service не ограничивает жизнь клиентов косметологических кабинетов. Нет раздражения кожи, покраснений, шелушений, синяков и царапин. Даже если ваш клиент с чувствительной кожей, возможные кожные проявления после процедуры исчезнут уже через 10-15 минут. После процедур, проведенных на аппаратах™ Beauty Service ваш клиент может сразу отправиться на торжественное мероприятие!

✓ Эффективность процедур

Технические характеристики аппаратов ™ Beauty Service проходят несколько этапов тестирования, результаты которых подтверждают эффективность оборудования. Все заявленные эффекты, при условии правильной техники выполнения обязательно будут иметь видимый результат. Ваши клиенты уже с первых процедур будут отмечать положительные изменения в решении их эстетических проблем.

С оборудованием ™ Beauty Service работают уверенные в себе косметологи

Когда мы точно знаем, что нужно сделать и главное как это делать мы абсолютно спокойны и уверены в хорошем результате. Точно так, чувствуют себя косметологи, которые работают с аппаратами ™ Beauty Service.

Простое, интуитивное понятное управление косметологическим оборудованием позволяет мастеру уверенно работать с прибором уже с первых сеансов. Руководство по эксплуатации к каждому аппарату продумано до мельчайших подробностей, здесь есть ответы на все вопросы косметологов.

Кроме того, ™ Beauty Service обеспечивает бесплатное обучение с выдачей сертификат для своих покупателей оборудования. А также предоставляет возможность посетить демонстрационный семинар по аппаратам до осуществления покупки и протестировать оборудование в офисе компании. Все это поможет определиться в правильности выбора оборудования и быть уверенным специалистом в процессе его эксплуатации.

Большой выбор и регулярное обновление ассортимента

Ассортимент аппаратов ™ Beauty Service насчитывает больше 10 разновидностей аппаратов для работы по лицу, а также больше 15 вариантов многофункциональных косметологических комбайнов. Модельный ряд аппаратов для работы по телу представлен 17 различными вариантами.

При этом компания постоянно отслеживает тенденции рынка и часто пополняет свой ассортимент новинками, которые позволяют косметологам Украины быть в тренде и предоставлять своим клиентам самые модные и востребованные услуги.

Приглашаем всех желающих приобрести оборудование для салонов красоты ™ Beauty Service в наш розничный магазин в Киеве, ул. Шутова, 9а, оф. 126.