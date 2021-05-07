Артур Гранц: пренебрежение к институту репутации плохо влияет на инвестклимат в Украине

В развитых странах репутация для бизнеса является основным активом. В Украине за черные пиар-кампании никто не несет ответственности, от чего страдает бизнес и инвестиционный климат страны.

Об этом в колонке на Liga.net пишет совладелец BF&GH Travel Retail, издатель Forbes в Украине Артур Гранц.

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По данным Европейской бизнес ассоциации, в 2020 году индекс инвестиционной привлекательности Украины опустился до уровня 2013 года. Среди причин называют несовершенство судебной системы, бюрократию, нестабильное налоговое законодательство и проблемы с контролирующими и правоохранительными органами.

"Я занимаюсь бизнесом в Украине с 2006 года. Из своего опыта могу сказать, что существует еще один фактор, который редко упоминается в контексте инвестклимата в нашей стране. Это пренебрежение к институту бизнес-репутации. Черный пиар — очень частое оружие в недобросовестной конкурентной борьбе. Как следствие, ответственный и международный бизнес часто становится мишенью дискредитационных кампаний", — комментирует Гранц.

В качестве примера он привел информационную атаку на компанию BF&GH Travel Retail — оператора дьюти-фри магазинов в международных аэропортах Борисполь и Жуляны.

После того, как СНБО опубликовала список контрабандистов, журналист Евгений Плинский на волне ажиотажа выложил свой вариант, упомянув Артура Гранца. Ранее журналист также публиковал расследование, основанное на фактах проверки компании BF&GH Travel Retail правоохранительными органами. Нарушений проверка не нашла, но журналист давать опровержение не стал.

"В подобных ситуациях хорошо проявляется незащищенность бизнеса перед информационными атаками. Ты можешь работать с международными партнерами с кристально чистой репутацией, платить сотни миллионов налогов, но тебе все равно много месяцев ждать решение суда в деле о клевете", — подчеркнул предприниматель.

Он заявил, что обязательно обратится в суд и напомнил, что BF&GH Travel Retail является подразделением всемирно известной компании Gebr (более чем 2000 магазинов европейского формата Duty Freе, более 40 млн клиентов), за все годы работы в Украине не получила ни единого протокола о нарушении со стороны таможенных органов и успешно проходила все налоговые проверки.