Бизнес 10 минут назад

Ассоциация "Фастэксим": стальные крепления могут подорожать более чем в 2 раза (ДОКУМЕНТ)

Готовящаяся антидемпинговая пошлина ударит по целому ряду отраслей

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Международное объединение производителей, экспортеров и импортеров крепления "Фастэксим" просит Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства не вводить заградительные пошлины на импортные стальные крепления, которые приведут к подорожанию импортного крепежа боле чем в два раза и сделать убыточными поставки тех метизов, которые были закуплены до введения пошлин и находящихся сейчас в пути в Украину.

Об этом говорится в письме ассоциации "Фастэксим", направленному министру экономики и членам Межведомственной комиссии по международной торговле.

Кратко и по делу в Telegram

В письме говорится, что Межведомственная комиссия по международной торговле может повысить антидемпинговые пошлины на импорт металлических креплений до 93%, что в пять раз превышает предварительный уровень пошлин, установленный в мае, и в несколько раз — уровень ставки, предложенный инициатором антидемпингового расследования — "Дружковским заводом металлических изделий".

C таким размером ставки категорически не согласны импортёры, считая его необоснованным. Как отмечают в ассоциации: "специфика данной продукции такова, что ее потребляют абсолютно разные отрасли, она влияет на цену конечного товара, но не является определяющей. Строительная, машиностроение, в т.ч. сельскохозяйственная, транспортная, оборонная промышленность, мебельное производство — это лишь немногие, кто должен будет платить дополнительную пошлину".

В случае принятия решения о повышении пошлин до 93%, поступления в госбюджет не выростут, а даже могут снизиться,  поскольку часть поставок перейдёт в тень из-за контрабанды, а ДЗМИ своим производством эти ниши заполнить не сможет, считают в ассоциации "Фастэксим".

Особое беспокойство вызвали потенциальные сроки внедрения новых ставок пошлин. По какой-то причине в проекте решения упущен срок поставки товаров из Китая, который составляет 1-2 месяца, что позволяет практически немедленно ввести пошлину, а это приведет к прямым убыткам для всех потребителей, которые уже оплатили товар или к кому товар только отправлен. Ведь обычные условия поставки не позволяют без потерь вернуть товар, который теперь подорожает более чем на 100%, даже без учета производных платежей.

По итогам 2019 года рынок составлял до 2 млрд. грн., ожидаемый рост цен и пошлина дают переплату около 60 грн. с каждого жителя страны ежегодно в перерасчёте на 35 миллионов населения и даже без учета дальнейшего удорожания продукции в тех сферах, где она используется.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В 2021 году украинцы будут отдыхать 115 дней: все праздничные и нерабочие дни
В 2021 году украинцы будут отдыхать 115 дней: все праздничные и нерабочие дни
В Украине замедлилось падение экономики
В Украине замедлилось падение экономики
Украинскому бизнесу разрешили предоставлять госгарантии по кредитам
Украинскому бизнесу разрешили предоставлять госгарантии по кредитам
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Шахтерские забастовки: горняки Кривбасса останавливают шахты

  3. "Вечеринки, концерты и обряды". Зеленский объяснил коронавирусные рекорды Украины

  4. Ахметов выделяет на команду Зеленского и "Слуги народа" около $2 млн в месяц — СМИ

  5. В порту "Южный" танкеры с аммиаком сопровождают непригодные для такой работы буксиры

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...