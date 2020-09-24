Ассоциация "Фастэксим": стальные крепления могут подорожать более чем в 2 раза (ДОКУМЕНТ)

Международное объединение производителей, экспортеров и импортеров крепления "Фастэксим" просит Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства не вводить заградительные пошлины на импортные стальные крепления, которые приведут к подорожанию импортного крепежа боле чем в два раза и сделать убыточными поставки тех метизов, которые были закуплены до введения пошлин и находящихся сейчас в пути в Украину.

Об этом говорится в письме ассоциации "Фастэксим", направленному министру экономики и членам Межведомственной комиссии по международной торговле.

В письме говорится, что Межведомственная комиссия по международной торговле может повысить антидемпинговые пошлины на импорт металлических креплений до 93%, что в пять раз превышает предварительный уровень пошлин, установленный в мае, и в несколько раз — уровень ставки, предложенный инициатором антидемпингового расследования — "Дружковским заводом металлических изделий".

C таким размером ставки категорически не согласны импортёры, считая его необоснованным. Как отмечают в ассоциации: "специфика данной продукции такова, что ее потребляют абсолютно разные отрасли, она влияет на цену конечного товара, но не является определяющей. Строительная, машиностроение, в т.ч. сельскохозяйственная, транспортная, оборонная промышленность, мебельное производство — это лишь немногие, кто должен будет платить дополнительную пошлину".

В случае принятия решения о повышении пошлин до 93%, поступления в госбюджет не выростут, а даже могут снизиться, поскольку часть поставок перейдёт в тень из-за контрабанды, а ДЗМИ своим производством эти ниши заполнить не сможет, считают в ассоциации "Фастэксим".

Особое беспокойство вызвали потенциальные сроки внедрения новых ставок пошлин. По какой-то причине в проекте решения упущен срок поставки товаров из Китая, который составляет 1-2 месяца, что позволяет практически немедленно ввести пошлину, а это приведет к прямым убыткам для всех потребителей, которые уже оплатили товар или к кому товар только отправлен. Ведь обычные условия поставки не позволяют без потерь вернуть товар, который теперь подорожает более чем на 100%, даже без учета производных платежей.

По итогам 2019 года рынок составлял до 2 млрд. грн., ожидаемый рост цен и пошлина дают переплату около 60 грн. с каждого жителя страны ежегодно в перерасчёте на 35 миллионов населения и даже без учета дальнейшего удорожания продукции в тех сферах, где она используется.