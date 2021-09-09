Ассоциация операторов наружной рекламы требует расследования ситуации с "Октагон-Аутдор""

Ассоциация операторов наружной рекламы Украины требует прозрачного и объективного расследования ситуации с компанией "Октагон-Аутдор".

Об этом говорится в заявлении на сайте Ассоциации.

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"Обращаем внимание, что компания является крупным оператором наружной рекламы с западным капиталом, много лет эффективно работает и платит налоги в бюджет Украины. Обвинения в адрес компании "Октагон-Аутдор" выглядят безосновательными. Подчеркиваем, что не только операторы, но и предприниматели из самых разных сфер деятельности потеряли свое имущество в результате оккупации. Поэтому бизнес не может отвечать за то, что рекламные плоскости, которые ему когда-то принадлежали, оккупанты используют для своей агитации", — говорится в заявлении.

В тексте отмечается, что "Октагон-Аутдор", как и все члены Ассоциации, не только добросовестно выполняет законы Украины, но и придерживается Этического кодекса, компания регулярно демонстрирует проукраинские позиции и социальную ответственность, в частности, помогает детям погибших защитников Украины.

Участников Ассоциации обеспокоило, что ситуация вокруг "Октагон-Аутдор", учредителем которой является гражданин ЕС, начала негативно отражаться на инвестиционной привлекательности Украины. Зарубежные инвесторы чутко реагируют на случаи, когда государственные органы и должностные лица нарушают функционирование частного бизнеса с западными иностранными инвестициями. Для всех членов Ассоциации крайне важно, чтобы в стране действовали цивилизованные, европейские правила ведения бизнеса.

"Не хотелось бы верить, что настоящей причиной давления может быть приближение выборов и попытки определенных политиков руками отдельных нечестных сотрудников Службы безопасности Украины захватить плоскости наружной рекламы для политической агитации в будущем. Это было бы очень тревожным сигналом, ведь в таком случае целью для дискредитации и снижения капитализации может стать любой бизнес. Поэтому мы вынуждены публично реагировать на подобные случаи. Обращаемся к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой взять дело под личный контроль и не допустить превышения полномочий сотрудниками ведомства в ходе расследования", — отмечается в заявлении.

Также Ассоциация операторов наружной рекламы Украины обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и просит не допустить нарушения законов при расследовании дела, ведь это приведет к ухудшению инвестиционного климата как на рынке наружной рекламы, так и государства в целом.

Как писало издание РБК-Украина со ссылкой на директора экспертного центра "Диалог" Андрея Миселюка, "народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Столар может быть причастен к попытке рейдерского захвата одного из крупнейших операторов наружной рекламы — компании" Октагон-Аутдор".

"31 августа информация об обыске в "Октагон" появляется на сайте, который официально принадлежит к медиахолдингу депутата ОПЗЖ Вадима Столара. Участники рынка также говорят о заинтересованности Столара в получении контроля над оператором наружной рекламы", — заявил эксперт.