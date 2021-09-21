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ГМК 1 час назад

"Атаки на менеджеров ОГХК — это происки лоббистов теневых схем", — трейдер Виталий Кучук

Бизнесмен вынужден был обратиться в суд для защиты деловой репутации и опровержения недостоверной информации

"Атаки на менеджеров ОГХК — это происки лоббистов теневых схем", — трейдер Виталий Кучук "Атаки на менеджеров ОГХК — это происки лоббистов теневых схем", — трейдер Виталий Кучук

Информационные атаки на руководство ОГХК и на себя лично, крупный трейдер минерального сырья Виталий Кучук связывает с переориентацией экспорта титанового концентрата на рынки азиатских стран и противодействием этому со стороны бенефициаров старых схем.

Об этом он заявил в своем интервью "УНИАН".

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"По отдельным бывшим топ-менеджерам там действительно есть справедливые претензии, часть из которых уже дошла до рассмотрения в Антикоррупционном суде. Что же касается производств 2020-2021 г.г., то в них больше пиара и банального вмешательства в хозяйственную деятельность компании", — считает Кучук.

По его словам, задержки грузов и сорванные контракты, это похоже все, ради чего затевались эти производства.

"Вместо того чтобы наводить порядок и противодействовать возрождению старых схем, отдельные правоохранительные органы начали искать "зраду" в переориентации нашего сырьевого экспорта на азиатские рынки. Срыв контрактов с китайскими и японскими компаниями — достаточно странный метод отстаивания национальных интересов", — говорит трейдер.

"Странно, что для атак на руководство госкомпании и для борьбы за распределение контрактов используются ресурсы правоохранительной системы, которая вроде как прошла люстрацию, реформу, антикоррупционное очищение и избавление от сомнительных персонажей.  Других объяснений, откуда в СМИ всплывают целые пакеты документов для служебного пользования, найти трудно", — заявил бизнесмен.

По его словам, после серии информационных атак в СМИ, бизнесмен вынужден был обратиться в суд для защиты деловой репутации и опровержения недостоверной информации.

"В решении суда признаны недостоверными утверждения об использовании мною иностранных компании MCD LIMITED и IMMCO TRADE PTE. LTD для торговых операций с ОГХК. Суд признал неправдивой информацию об использования европейских банков для сомнительных финансовых операций и поставок сырья в Крым. Также суд установил юридический факт, что я не работаю в интересах Group DF, не веду дел с подсанкционными предприятиями и территориями, не имею никакого отношения к компаниям IMMCO, MCD, MMG, MINMETALS, Belanto, STORK и т.д. Мои адвокаты теперь проконтролируют опровержение и удаление неправдивой информации" — заявил Кучук.

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