Потребрынки 40 минут назад

АТБ с 1 апреля снижает торговую наценку на некоторые категории товаров

От 2% до 3% на крупы, макаронные изделия, соль, сахар, муку, бакалею и от 4% до 8% на овощи и фрукты

АТБ с 1 апреля снижает торговую наценку на некоторые категории товаров АТБ с 1 апреля снижает торговую наценку на некоторые категории товаров
Фото: Reporter

В условиях экономического кризиса и общенационального карантина, а также в связи со стремительным повышением отпускных цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости, компания "АТБ-Маркет" с 1 апреля 2020 года снижает торговую наценку на определенные категории продуктов питания.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

В частности, от 2% до 3% на крупы, макаронные изделия, соль, сахар, муку, бакалею и от 4% до 8% на овощи и фрукты. При этом, компания всегда обеспечивала минимальную торговую наценку именно на эти группы товаров.

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Также в компании отметили, что на сегодняшний день магазины торговой сети обеспечены товарами всех категорий в полном объеме для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения.

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В настоящее время, компания "АТБ-Маркет" сняла все ограничения по приобретению товаров в одни руки для посетителей магазинов торговой сети во всех регионах Украины. При этом оставляет за собой право ввести локальные ограничения на продажу тот или иной группе товаров по факту появления на него ажиотажного спроса.

Напомним, что АТБ начал публиковать закупочные цены на продукты.

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