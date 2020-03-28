Потребрынки 20 минут назад

АТБ начал публиковать закупочные цены на продукты

В АТБ отмечают, что повышенный спрос, ограничительные меры в связи с карантином и ограниченный объем качественной продукции привел к существенному повышению цен на борщевой набор

АТБ начал публиковать закупочные цены на продукты АТБ начал публиковать закупочные цены на продукты
Фото: Информатор

Розничная сеть АТБ на своем официальном сайте начала публиковать закупочные цены на овощи и фрукты.

По информации компании, в связи с тем, что за период с 11 по 24 марта овощи и фрукты закупались у разных поставщиков из-за ограниченности имеющихся объемов, АТБ не имеет возможности показать изменения цен в динамике по конкретному поставщику. Поэтому указывает минимальную, максимальную цену, а также минимальную и максимальную цену среди всех поставщиков.

В АТБ отмечают, что повышенный спрос, ограничительные меры в связи с карантином и ограниченный объем качественной продукции привел к существенному повышению цен на борщевой набор.

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В ближайшее время возможен рост закупочных цен на лук репчатый и морковь, связанный с сезонными факторами и ограниченными остатками товара при повышенном спросе. Ожидаются поставки лука, моркови, картофеля импортного производства — говорится в сообщении.

В компании добавили, что на текущий момент ситуация с наличием импортного товара стабильна, но в большей степени из-за того, что в Украине существует товарный запас импортной продукции.

Ранее в АТБ заявляли о том, что поставщики начали повышать цены на продукты и товары первой необходимости, а больше всего подорожал "борщевой набор"

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