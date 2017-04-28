Auchan будет конкурировать со "Спортмастером"

28 апреля 2017, 15:49
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Auchan Group принял решение о выводе сети спортивных товаров Decathlon в Украину

Auchan будет конкурировать со Увеличить картинку

Один из крупнейших мировых ритейлеров — Auchan Group принял решение о выводе сети спортивных товаров Decathlon в Украину.

По данным LIGA.net, первый гипермаркет откроется в конце этого — начале следующего года в столичном торговом центре "Ритейл Парк" на Петровке. Decathlon составит конкуренцию "Спортмастеру" и Intersport, которую по франчайзингу развивает "Эпицентр".

Об открытии супермаркетов Decathlon представители Auchan Group заявляли на протяжении последних нескольких лет, но в 2014 году планы по выходу на украинский рынок отложили. Это было связано с политической ситуацией и резкими курсовыми колебаниями, ритейлерам было сложно просчитать перспективу бизнеса.

Auchan Group вышла в Украину в 2008 году, открыв первый гипермаркет-дискаунтер Ашан в Киеве на Петровке. В этом же году ритейлер открыл первый строительный супермаркет Leroy Merlin на Оболони. Французская компания считает украинский рынок перспективным, поэтому планирует также создать сеть магазинов у дома.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
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Теги: торговля , ритейл , спорт , эпицентр

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