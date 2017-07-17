Авиакомпании Emirates и flydubai объявили о партнерстве

17 июля 2017, 14:16
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Emirates и flydubai заявили о начале партнерства. Украинским пассажирам станет проще попадать на рейсы Emirates

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Авиакомпании Emirates и flydubai (обе — Дубай, ОАЭ) сегодня объявили о широкомасштабном партнерстве. Она предполагает объединение усилий двух авиалиний для предоставления своим клиентам дополнительных возможностей для авиапутешествий. "Обе авиакомпании будут продолжать управляться независимо, но будут максимально использовать маршрутные сети друг друга, чтобы масштабировать свою деятельность и обеспечивать рост", — говорится в сообщении flydubai, которая осуществляет рейсы в ОАЭ из международных аэропортов "Киев" ("Жуляны") и "Одесса".

Партнерство выходит за рамки код-шеринга и подразумевает всестороннее взаимодействие по маршрутной сети и планирования. В частности, новая модель предоставит клиентам flydubai удобные стыковки по глобальной сети Emirates, охватывающей пять континентов. А для клиентов Emirates партнерство откроет доступ к хорошо разработанной региональной сети flydubai.

Две авиакомпании также будут продолжать базироваться в Международном аэропорту Дубая. При этом будут синхронизироваться системы и эксплуатация авиаузла, чтобы обеспечивать удобное путешествие через этот аэропорт.

Партнерство направлено на оптимизацию маршрутов и полетных программ обеих авиакомпаний, на открытие новых стыковочных направлений и расширение выбора для клиентов. "Это также позволит обеим авиалиниям увеличить трафик по обеим дополняющим друг друга маршрутным сетям. К 2022 году планируется, что совместная маршрутная сеть Emirates и flydubai достигнет цифры в 240 направлений, будет обслуживаться совместным флотом из 380 самолетов", — говорится в сообщении.

Команды Emirates и flydubai будут вместе работать по ряду инициатив, охватывающих коммерческое направление, планирование маршрутов, эксплуатацию аэропортов, работу с клиентами, координацию программ для часто летающих пассажиров.

Партнерство будет развернуто в течение ближайших месяцев с началом реализации расширенных код-шеринговых договоренностей в четвертом квартале 2017 года.

Emirates и flydubai принадлежат Инвестиционной корпорации Дубая (ICD), обе авиакомпании управляются независимо друг от друга разными командами управленцев.

Emirates была основана в 1985 году. Располагает парком из 259 самолетов, среди которых 244 современных широкофюзеляжных лайнеров и 15 грузовых. Сегодня компания выполняет полеты из международного аэропорта Дубая по 157 направлениям на пяти континентах. Эмирейтс обладает самым крупным в мире авиапарком самолетов А380 и Boeing "семейства" 777. В ноябре 2016 года Emirates стала единственной авиакомпанией в мире, которая осуществляет полеты только на лайнерах этих моделей.

flydubai основана в 2009 году. Маршрутная сеть охватывает 90 направлений в 44 странах. Сформирован однотипный авиапарк, состоящий из 58 самолетов Next-Generation Boeing 737-800. До конца 2023 года авиакомпании будет поставлено более 100 самолетов.

По материалам: "Дело"
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Теги: авиация , авиаперевозки , оаэ

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