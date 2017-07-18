Авиакомпании Украины перевезли на 40% больше пассажиров

Украинские авиакомпании по итогам работы в январе-июне 2017 года увеличили перевозку пассажиров на 39,8% — до 4,556 млн человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Госавиаслужба со ссылкой на оперативные данные.

Международные перевозки выросли на 41,8% — до 4,127 млн человек. Таким образом, их доля в общем объеме перевозок украинских авиакомпаний составила 90,6%.

В целом в аэропортах Украины в первом полугодии было обслужено 7,145 млн человек, что на 34,1% больше, чем годом ранее, в том числе пассажиров международных рейсов — 6,26 млн человек (рост на 35,7%). Доля международного пассажиропотока в украинских аэропортах составила 87,6%.

В первом полугодии 2017 года украинские авиакомпании выполнили 42,2 тыс. коммерческих рейсов (+23,8% к первому полугодию прошлого года), в том числе международных — 35,5 тыс. рейсов (+22%).