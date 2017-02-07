Авиакомпания "Браво" временно прекращает бюджетные полеты из Киева в Одессу

Авиакомпания "Браво" официально заявила о приостановке исполнения регулярных авиарейсов Киев — Одесса — Киев с 7 февраля 2017 г. "Вынужденное решение связано с крайне низкой загруженностью этого маршрута среди делового активного пассажира в зимний период и указывает на сильную сезонность направлении", — говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

При этом уточняется, что выполнение рейсов по этому направлению лишь ставится на паузу, "чтобы подготовиться к летнему сезону и вернуться с новыми силами".

Напомним, что летом 2016 года компания вышла на рынок внутренних авиаперевозок с предложением летать по цене наземного транспорта. Стоимость билета Киев-Одесса составляла от 500 грн.

Однако в интервью ЦТС директор Bravo Airways Виктор Телегин отмечал, что авиарейс Киев-Одесса с такими ценами не окупался.

"Этот рейс является для нас имиджевым, это наша визитная карточка. С его помощью мы заявили о себе. Кроме того, он поможет нам оценить, насколько выгодно летать по Украине. Если в течение года мы выйдем в ноль, это будет очень хорошо", — рассказал в октябре минувшего года Телегин. Издержки рейса Киев-Одесса, по его словам, перекрывались чартерной программой авиакомпании.

Ранее компания "Браво" отмечала, что данный рейс призван увеличить привлекательность внутреннего туризма в стране, оживить сообщение между главной и южной столицами Украины.

Авиакомпания "Браво" основана в апреле 2012 года. С момента основания и к настоящему времени большую часть рейсов выполняет за рубежом по договорам ACMI.

Основной партнер компании в Украине — авиакомпания UM Air, для которой "Браво" выполняет рейсы в Тегеран, Бейрут, Амман, Багдад.

В разное время по аналогичным договорам партнерами "Браво" были авиакомпании "АэроСвит", Yanair, "Аэро Консалтинг", Pegas Turistik.

По данным Госреестра юридических и физических лиц, конечным бенефициаром авиакомпании "Браво" является физлицо Тимур Шахабов. Ранее в реестре учредителей компании значились физлица Анатолий Кирашенко и Любовь Орловская.