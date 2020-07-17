Автобляхи 2.0: нужны ли Украине старые школьные автобусы из Канады?

Депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Колебошин и Сергей Бабак в официальном депутатском обращении* №341д9/15-2020/36289 от 24 апреля 2020 года потребовали от Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля "дать поручение самому себе тщательно проверить, отменить и переделать государственный стандарт, регламентирующий технические требования к школьным автобусам".

По мнению депутатов это позволит вместо новых отечественных школьных автобусов, закупать старые, например, из Канады. Что стоит за инициативами депутатов — забота о безопасности детей, или попытка создать условия для запуска новой бизнес-схемы по ввозу в Украину очередных "блях" — теперь уже "бусо"? Ситуацию изучали наши журналисты.

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Несмотря на юридическую путаницу в тексте письма, премьер-министр мгновенно отреагировал на депутатское обращение: Кабинет министров поручил Украинскому научно-исследовательскому и учебному центру проблем стандартизации, сертификации и качества обратиться в профильные и отраслевые ассоциации с просьбой предоставить экспертную оценку инициативам Колебошина и Бабака. Однако результаты этой оценки вышли не в пользу инициативы "слуг народа".

"Отменять действующий стандарт ДСТУ 7013:2009, не разработав новый — недопустимо. Такое подход создаст неопределенный период времени, в течение которого в Украине будет происходить бесконтрольная реализация любых автобусов в целях школьных перевозок. Это ящик Пандоры — быстро найдутся бизнесмены, которые попытаются пересадить украинских школьников на очередные "бляхи" непонятного происхождения. То есть, с одной стороны, мы поставим под угрозу жизни наших детей, а с другой — лишим украинцев последних рабочих мест в автопромышленности. Действовать надо по-другому: обсудить и утвердить текст нового стандарта ДСТУ 2020, а только потом, отменять существующий ДСТУ 7013:2009", — комментирует Ефим Хазан, вице-президент ассоциации "Укравтопром".

ДСТУ 7013:2009 — действующий в Украине стандарт, регламентирующий технические требования к школьным автобусам. Он определяет процедуру сертификации транспортных средств, предназначенных для перевозки школьников, и регламентирует применение к ним международных требований безопасности.

Документ был разработан в 2009 году специально для школьных автобусов и на момент создания учитывал все международные требования по безопасности, изложенные в Правилах ЕЭК ООН (Европейской Экономической Комиссии). Поскольку, с момента принятия ДСТУ 7013:2009 в 2009 году прошло 11 лет, и в Правила ЕЭК ОНН был внесен ряд изменений, сегодня действительно назрела необходимость приведения данного стандарта в соответствии с действующими Правилами. С этим согласны и члены ассоциации "Укравтопром", среди которых отечественные производители автобусов для перевозки школьников.

Важно подчеркнуть, что в стандарте ДСТУ 7013:2009 тщательно прописаны специфические требования безопасности транспорта, предназначенного для перевозки школьников (особенно младших классов). Эти необходимые требования касаются как конструкции автобуса, так и условий его эксплуатации: ремни безопасности, снижена высота ступенек и сидений, уменьшено расстояние между рядами, обязательно наличие подлокотников и мест для хранения портфелей, обеспечены дополнительные места со связью с водителем для сопровождающих лиц, дополнительная световая сигнализация с системой ограничения скорости.

Если отменить действие стандарта ДСТУ 7013:2009, как предлагают "слуги народа", то для перевозки школьников в Украине можно будет использовать какие угодно автобусы — в том числе, из разряда автохлама. Это значит, что будут искусственно созданы условия для ввоза дешевых списанных автобусов из Северной Америки и Европы.

Похоже, что председатель комитета по вопросам образования, науки и инноваций, Сергей Бабак и народный депутат Сергей Колебошин (учитель физики, экс-заместитель председателя Одесской областной администрации) недостаточно глубоко погрузились в тему автомобильной промышленности, либо не сами готовили обращение к премьеру. Авторы документа почему-то пытаются убедить Дениса Шмыгаля, что стандарт ДСТУ 7013:2009 написан "недобросовестно" в интересах конкретных производителей, которые создали некую "монополию".

Однако, никакого решения Антимонопольного комитета Украины по "монополии" на рынке производства школьных или городских автобусов нам найти не удалось. Более того, школьные автобусы производят практически все украинские автопроизводители. Речь идет о нескольких предприятиях: корпорация "Богдан" на заводе в Луцке, завод корпорации "Эталон" в Чернигове, корпорация УкрАвто на мощностях Запорожского автомобильного завода, завод "Черкасский автобус", а также "Часовоярские автобусы" из города Часов Яр Донецкой области.

Можно ли говорить в этом случае о лоббировании интересов каких-то отдельных предприятий, учитывая, что ДСТУ 7013:2009 только прописывает специфические требования по безопасности для школьных автобусов, единые на всей территории Украины и для всех без исключения производителей — как отечественных, так и зарубежных. Производитель, который пренебрегает безопасностью детей, просто не сможет поставлять транспортные средства для их перевозки.

Интересно, что большинство опрошенных нами производителей готовы к обновлению стандартов ДСТУ 7013:2009 в соответствии с новыми Правилами ЕЭК ООН, поскольку заинтересованы в легитимности собственных международных сертификатов. Школьные автобусы, производимые на отечественных заводах, по мнению производителей, лучше адаптированы к украинским дорогам и горючему, обслуживание и комплектующие — более доступны, что важно, учитывая специфику государственных закупок.

Закупки автобусов для нужд украинских школ происходят только через систему Prozorro из средств местных общин. Цена и объемы закупок — публичная информация, доступная общественности. Эксперты подтверждают, что требования действующего стандарта ДСТУ 7013:2009 (в существующей или обновленной редакции) распространяются на все автобусы, предназначенные для перевозки школьников — как импортного, так и отечественного производства. То есть, любой международный производитель, у которого есть официальное представительство в Украине, и который зарегистрирован как юридическое лицо, имеет право принять участие в публичных закупках и предложить новые автобусы собственного производства.

И здесь важно каждое слово. Потому что, в случае беды из-за несоответствия автобуса утвержденному стандарту (который инициативные политики пытаются по-скорому отменить), государство может привлечь поставщика или производителя, (который является украинским юрлицом с понятным руководством) к любой ответственности — имущественной, административной, уголовной. Сделать это с неизвестными поставщиками "бусоблях" для наших детей будет, априори, невозможно. Депутаты своей инициативой просто декриминализуют любые аферы с бюджетными средствами в области закупки автобусов для наших школьников и убивают остатки украинского автопроизводства.

Иностранные производители и так никогда не были лишены возможности предлагать свои новые автобусы на тендерах. Вместо рациональной инициативы обновить стандарты ДСТУ 7013:2009 в соответствии с новыми правилами Европейской экономической комиссии ООН (что заставило бы и украинские заводы обновить свою продукцию) народные депутаты пытаются отменить действующий стандарт ДСТУ 7013:2009 — создавая возможность для ввоза в Украину "бусоблях".

"Допуск к тендерам на поставку школьного транспорта б/у техники из других стран может иметь серьезные негативные последствия. Среди них — ухудшение экологии, увеличение числа ДТП с участием школьного транспорта из-за сомнительного состояния такой техники. Важный момент — сократится объем производства и количество рабочих мест на отечественных предприятиях, что приведет к уменьшению поступлений в украинские бюджеты всех уровней. Не менее важный вопрос — кто и где будет ремонтировать подержанную технику из Канады? Кто будет проверять техническое состояние автобусов перед началом эксплуатации в Украине — речь идет о транспорте для детей! Любой автодилер, который планирует реализовывать новую для рынка марку авто, сначала готовит инфраструктуру — создает сеть СТО, учит персонал, обеспечивает склады запасных частей. Допустим, где-то в Полтавской или Херсонской области, в каком-нибудь районном центре, выйдет из строя канадский автобус — каким образом и кто его будет ремонтировать?", — спрашивают в отраслевой ассоциации "Укравтопром".

В ассоциации надеятся, что документ только обновят в соответствии с актуальными Правилами ЕЭК ООН, потому что отмена действующего стандарта превратит Украину в Кубу или Мексику, где десятилетиями эксплуатируются старые школьные автобусы из США и Канады.

СПРАВКА

Национальный стандарт Украины ДСГУ 7013:2009: "Автобусы специализированные для перевозки школьников: технические требования" впервые введен в 2009 году: утвержден Приказом Госпотребстандарта Украины № 168 от 27 апреля 2009 года и официально опубликован Государственным предприятием "Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества" (ГП "УкрНДНЦ") по коду УКНД: 43.080.20 24 июля 2009 года.

Разработчиками национального стандарта указано ОАО "Украинский институт автобусо-троллейбусостроения" Минпромполитики Украины (ОАО "Укравтобуспром"); Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт "Система" Госпотребстандарта Украины (ГП "НД1 "Система").

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