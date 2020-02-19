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Автогаз на украинских заправках продолжает дешеветь

По данным аналитиков, средняя цена автогаза 19 февраля 2020 снизилась до 11,48 грн/л

Автогаз на украинских заправках продолжает дешеветь Автогаз на украинских заправках продолжает дешеветь
Фото: Wikimedia

На украинских заправочных станциях продолжает дешеветь автогаз. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает Enkorr.

Так, по данным агентства, средняя цена автогаза 19 февраля 2020 снизилась еще на 5 копеек за литр — до 11,48 грн/л. 

В частности, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" опустила цены на 12–14 копеек за литр, до 10,55–10,69 грн/л. При этом самую низкую цену в сети "Привата" аналитики зафиксировали в Черниговской области — там автогаз стоит 9,25 грн/л.

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В то же время автогаз на станциях Glusco подешевел на 20 копеек за литр, а на станциях Shell — на 10 копеек за литр

В таких сетях как "Татнефть", SUN OIL и Mango автогаз подешевел в пределах 3–24 копеек за литр.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 18 февраля, грн/л. Источник: Enkorr

Напомним, еще 15-17 февраля, по данным консалтинговой группы, cредняя цена автомобильного газа на АЗС в Украине снизилась на 10 копеек за литр и составляла до 11,60 грн за литр.

Отметим, что розничные цены автогаза начали снижаться в конце января 2020 года. С того момента средняя цена на АЗС опустилась примерно на 5%.

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В свою очередь оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться с середины декабря 2019 года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным "Консалтинговой группы А-95", опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.

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