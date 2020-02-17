Транспорт 50 минут назад

На украинских АЗС продолжают падать цены на автогаз

Розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена опустилась на 7% или на 95 копеек за литр

На украинских АЗС продолжают падать цены на автогаз На украинских АЗС продолжают падать цены на автогаз
Фото: УНИАН

В течение 15 — 17 февраля cредняя цена автомобильного газа на АЗС в Украине снизилась еще на 10 копеек/л и составляет сейчас до 11,60 грн за литр.

В частности, как пишет enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", сеть группы "Приват" опустила цены на 9 − 12 копеек/литр, до 10,79−10,89 грн/л. Автогаз на станциях KLO подешевел на 30 копеек/л, а на станциях Glusco — на 60 копеек/л.

В сетях AMIC, Shell, SOCAR, БРСМ-Нафта, Автотранс, UPG, SUN OIL, Mango и Motto автогаз подешевел в пределах 5−25 копеек/л.

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По данным издания, розничные цены автогаза начали снижаться в конце января. С того момента средняя цена опустилась на 7% или на 95 копеек за литр.

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Напомним, цена автогаза в Украине 13 февраля 2020 года снизилась на 12 копеек за литр, до 11,79 грн/л, что является минимальным значением с ноября 2019 года.

Как известно, розничные цены автогаза начали снижаться в конце января 2020 года. С того момента средняя цена на АЗС опустилась на 5% или на 75 копеек за литр.

В свою очередь оптовые цены сжиженного газа начали уменьшаться с середины декабря 2019 года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным "Консалтинговой группы А-95", опустилась на 3460 грн/т или 18%, до 15 610 грн/т.

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