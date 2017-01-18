Авторы рекорда. Топ-10 экспортеров украинского сахара

  18 января 2017, 12:10
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Украина в 2016 году экспортировала рекордный объем сахара — 442 тыс. тонн на $215,9 млн. Больше всего вывез за рубеж актив агрохолдинга "Астарта" — "Глобинский сахарный завод"

Авторы рекорда. Топ-10 экспортеров украинского сахара | АПК | Дело Увеличить картинку

"Глобинский сахарный завод" стал лидером среди экспортеров отечественного сахара, отгрузив за границу 81 тыс. т сахара на сумму $39,7 млн.

Второе место занимает "Винницкий комбинат хлебопродуктов №2" — 74,3 тыс. т ($37 млн​​), а замыкает тройку лидеров "Радеховский сахар" с показателем в 39 тыс. т ($18,6 млн).

Всего за 2016 год украинские производители экспортировали рекордные для независимой Украины объемы — 442,7 тыс. т сахара на сумму $215,9 млн. Это без учета 23,6 тыс. т сахара, произведенного из тростникового сахара-сырца, ввезенного в Украину на давальческих условиях, который экспортировала "Юкрейниан шугар компани".

"За 2016 состоялась существенная переориентация рынков сбыта украинского сахара: если в прошлом году Кыргызстан и Казахстан были основными покупателями (41,5 и 16,4 тыс. т), то в этом году больше всего сахара поехало в Шри-Ланку (78,5 тыс. т), Грузию (49 тыс. т) и Тунис (32,7 тыс. т). Кроме того, среди стран-экспортеров можем увидеть Гвинею, Мьянму, ЮАР, Сомали, Ливан, ОАЭ, Джибути, Бенин, Сингапур, Македонию, Боснию и Герцеговину — совершенно новые рынки для украинского сахара", — комментирует руководитель аналитического отдела ассоциации сахаропроизводителей "Укрцукор" Руслана Бутило.

По ее словам, именно наращивание производства сахара первой категории и мировой дефицит сахара помогли отечественным сахароварам осуществить такие рекордные продажи сахара за границу, и в дальнейшем этот показатель будет увеличиваться.

Так, за 4 месяца текущего маркетингового года уже продано за границу 344,5 тыс. т сахара (в т.ч. 131 тыс. т в декабре). За аналогичный период прошлого года (сентябрь-декабрь 2015/2016 МГ) производители экспортировали лишь 582 т сахара: "Раньше за целый год экспорт составлял столько же как за один месяц в этом сезоне. По нашим прогнозам, в текущем маркетинговом году общий экспорт составит 500 тыс. т", — сообщает Бутило.

По оценкам ассоциации, потребность внутреннего рынка на 2017 год составляет около 1,54 млн т сахара, в то время как уже изготовлено более 2 млн т сладкого песка.

"Таким образом, существует определенный избыток продукции, который производители могут успешно реализовать на внешние рынки", — объясняют в ассоциации "Укрцукор".

Напомним, что производственный сезон завершился 11 января текущего года. Всего работало 42 сахарных завода, которые переработали 13,66 млн т сахарной свеклы.

Топ-10 экспортеров сахара

По материалам: "Дело"
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Теги: апк , сахар , экспорт

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Авторы рекорда. Топ-10 экспортеров украинского сахара | АПК | Дело
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