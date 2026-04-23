Баланс інтересів та процесуальні дедлайни: як законопроєкт № 12439 змінить правила гри для бізнесу

Що сьогодні турбує багатьох українців? Тиск. Ні, я зараз не про медицину чи погоду. Я про бізнес. Про той самий бізнес, який замість розвитку змушений витрачати ресурси на нескінченні процесуальні лабіринти.

І мова не про протидію реальним злочинам - закон має виконуватися беззастережно. Мова про системні прогалини, які дозволяють паралізувати роботу підприємств просто тому, що чинні норми занадто розмиті.

Є ще інша проблема - "процесуальна тиша". Це коли доля компанії роками залишається невизначеною в межах кримінального провадження, яке не рухається до суду, але й не закривається. Документи та рахунки заблоковані, розвиток зупинено, інвестиції поставлені на паузу.

Як працювати в таких умовах? Як планувати діяльність, коли відсутність судового рішення чи навіть офіційних претензій не гарантує стабільної роботи? Ситуація, де бізнес змушений роками перебувати в підвішеному стані, суперечить і логіці здорової економіки, і принципам Конституції.

Нам потрібні чіткі рамки. Потрібен баланс і зрозумілі терміни: скільки часу можуть тривати перевірки та вивчення матеріалів. Процес має бути динамічним: або є підстави для висунення підозри та передачі справи до суду, або арешти з майна та рахунків мають бути зняті. Бізнес повинен працювати, а не чекати роками на розв’язку.

Ми маємо виходити з презумпції законослухняності бізнесу. Будь-яке необгрунтоване зволікання у процесуальних діях - це фактор, що дестабілізує підприємство. І для цього ми розробили відповідний законопроєкт.

Що пропонує законопроєкт № 12439:

Чіткі терміни арешту майна для осіб, які не мають статусу підозрюваного. Невизначеність має піти в минуле.

Гарантії для тих, хто діє за правилами. Якщо бізнес офіційно звернувся за роз’ясненнями до державних органів і працював згідно з отриманими інструкціями - він не може бути об’єктом переслідувань за ці дії. Держава має нести відповідальність за власну позицію.

Ефективний контроль над відкриттям проваджень. Запровадження механізму додаткової перевірки обгрунтованості справ проти бізнесу шляхом передачі права внесення відомостей до ЄРДР по справах бізнесу виключно керівникам органів прокуратури та їх заступникам. Це не "полювання на відьом", а запобіжник від помилок та зловживань на місцях.

Економіці потрібна довіра. Простий і зрозумілий принцип: порушив закон - відповідай, але якщо працюєш чесно - твої права мають бути захищені залізобетонно.

Буде довіра - будуть інвестиції. Гроші люблять безпеку та зрозумілі правила, а не правовий хаос.

Законопроєкт №12439 - це результат півторарічної роботи. Це тисячі годин дискусій, пошуку компромісів та консультацій із підприємцями. Цей документ написаний бізнесом і для бізнесу, він узгоджений із правоохоронним блоком та містить збалансовані рішення.

Час переходити від обговорень до дій. Потрібно голосувати. Економіка більше не має часу на очікування.