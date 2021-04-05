BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM переносится на 6 августа 2021 года

Мы приняли такое решение ради вашего комфорта и безопасности. BANKING&COMPLIANCE 2021 A2B FORUM — это не просто форум, это, прежде всего, общение, обмен опытом, нетворкинг и установление деловых контактов.
Не расстраивайтесь, мы очень скоро встретимся! Уверены, Вы присоединитесь к нам с ещё большим багажом знаний и достижений.
Дата: 06 августа 2021
Место проведения: Hyatt Regency Kyiv (улица Аллы Тарасовой, 5, г. Киев)
Время: 09:00 — 17:30
Формат участия: оффлайн и онлайн
Главные темы форума:
- Финансовый мониторинг
- Судебная практика в финансово-банковском секторе
- Fin T Переход к инновационным технологиям
Для кого этот форум?
Форум является уникальной площадкой для объединения как юристов, адвокатов и ученых, так и представителей бизнеса, финансового и банковского сектора, а также государственных органов.
Деньги и капитал нуждаются как в юридическом сопровождении, так и в профессиональном банкинге и комплаенсе. Согласно тенденциям последних лет, банки фактически стали порталом для бизнеса, который может быть открытым или закрытым.
На форуме мы будем обсуждать только практические кейсы и рекомендации для создания и ведения бизнеса в условиях действующих банковских ограничений. Также рассмотрим последние тенденции, направленные на прозрачное ведение бизнеса.
Среди спикеров: Ольга Василевская-Смаглюк, Владимир Дубей, Дмитрий Бакуменко, Полина Харченко, Владимир Гавлицкий, Анна Тигипко, Илья Соколюк, Наталья Дрик, Светлана Оболенская, Семен Ханин, судьи Верховного Суда, ведущие адвокаты и др.
К участию приглашены:
- представители украинского и иностранного банковского сектора;
- представители крупного украинского бизнеса;
- представители аудиторских и консалтинговых компаний;
- представители юридических компаний;
- специалисты в области комплаенс;
- представитель Национального банка Украины;
- представитель государственной фискальной службы Украины;
- представитель Министерства финансов Украины.
Генеральный партнер: Amber Law Company
Организатор: Ассоциация адвокатов Украины
Программа и регистрация по ссылке: https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/banking-compliance-2021-a2b-forum/
По вопросам участия в Форуме обращайтесь:
e-mail: forum@uaa.org.ua
По вопросам партнерства и выступления:
моб.: + 38 (067) 441 10 27
моб.: + 38 (067) 327 53 32