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BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM переносится на 6 августа 2021 года

ВНИМАНИЕ! В связи с введением в г. Киеве жестких карантинных ограничений с 05.04.2021 по 16.04.2021, BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM переносится на 06 августа 2021 года.

BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM переносится на 6 августа 2021 года BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM переносится на 6 августа 2021 года

Мы приняли такое решение ради вашего комфорта и безопасности. BANKING&COMPLIANCE 2021 A2B FORUM — это не просто форум, это, прежде всего, общение, обмен опытом, нетворкинг и установление деловых контактов.

Не расстраивайтесь, мы очень скоро встретимся! Уверены, Вы присоединитесь к нам с ещё большим багажом знаний и достижений.

Кратко и по делу в Telegram

Дата: 06 августа 2021

Место проведения: Hyatt Regency Kyiv (улица Аллы Тарасовой, 5, г. Киев)

Время: 09:00 — 17:30

Формат участия: оффлайн и онлайн

Главные темы форума:

  • Финансовый мониторинг
  • Судебная практика в финансово-банковском секторе
  • Fin T Переход к инновационным технологиям

Для кого этот форум?

Форум является уникальной площадкой для объединения как юристов, адвокатов и ученых, так и представителей бизнеса, финансового и банковского сектора, а также государственных органов.

Деньги и капитал нуждаются как в юридическом сопровождении, так и в профессиональном банкинге и комплаенсе. Согласно тенденциям последних лет, банки фактически стали порталом для бизнеса, который может быть открытым или закрытым.

На форуме мы будем обсуждать только практические кейсы и рекомендации для создания и ведения бизнеса в условиях действующих банковских ограничений. Также рассмотрим последние тенденции, направленные на прозрачное ведение бизнеса.

Среди спикеров: Ольга Василевская-Смаглюк, Владимир Дубей, Дмитрий Бакуменко, Полина Харченко, Владимир Гавлицкий, Анна Тигипко, Илья Соколюк, Наталья Дрик, Светлана Оболенская, Семен Ханин, судьи Верховного Суда, ведущие адвокаты и др.

К участию приглашены:

  • представители украинского и иностранного банковского сектора;
  • представители крупного украинского бизнеса;
  • представители аудиторских и консалтинговых компаний;
  • представители юридических компаний;
  • специалисты в области комплаенс;
  • представитель Национального банка Украины;
  • представитель государственной фискальной службы Украины;
  • представитель Министерства финансов Украины.

Генеральный партнер: Amber Law Company
Организатор: Ассоциация адвокатов Украины

Программа и регистрация по ссылке: https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/banking-compliance-2021-a2b-forum/

По вопросам участия в Форуме обращайтесь:

e-mail: forum@uaa.org.ua

По вопросам партнерства и выступления:

aksenova@uaa.org.ua

моб.: + 38 (067) 441 10 27

rud@uaa.org.ua

 моб.: + 38 (067) 327 53 32

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