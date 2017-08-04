Баржу с арбузами уже разгружают под Киевом

04 августа 2017, 15:23
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Баржа с херсонскими арбузами уже прибыла в пункт назначения — Переяслав-Хмельницкий. Об этом говорится в сообщении компании "Нибулон", которая занималась доставкой ягод

Увеличить картинку Фото: Facebook Нибулон

"Буксир "Козацький" и баржа, загруженная первой партией арбузов, собранных херсонскими фермерскими хозяйствами, сегодня утром причалили к причалу филиала "Переяславский" компании "НИБУЛОН", — говорится в сообщении.

Сейчас арбузы выгружаются и совсем скоро их доставят в торговые сети Fozzy Group ("Сильпо").

Напомним, 30 июля с причала в Голой Пристани (Херсонская обл.) отчалила баржа, груженая первой оптовой партией арбузов (250 тонн).

Это был пилотный проект USAID "Поддержка аграрного и сельского развития", который на четверть сократит расходы на логистику продукции из Херсона и поможет мелким фермерам региона наладить цепочку сбыта своей продукции.

После успешного завершения пилотного проекта отработанная логистическая цепочка будет применена к другим видам фруктов и овощей, выращиваемых в Херсонской области.

По данным USAID, из-за отсутствия альтернативных видов транспортировки в "высокий сезон" выращивания арбузов цены на автомобильные перевозки вырастают в 2-2,5 раза, сложности с логистикой и сбытом создают ситуацию, когда около 30% урожая арбуза остается на поле.

Поскольку арбузы грузятся насыпом, еще 10-13% продукции подвергается механическим повреждениям, также отсутствуют стандарты упаковки и транспортировки.

Глава "Нибулон" Вадатурский (справа) сам продегустировал херсонский арбуз

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Теги: нибулон 14291113 , арбузы

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