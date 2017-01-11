Беларусь частично запретила ввоз украинской курятины. Что это значит?

Беларусь запретила ввоз птицы из отдельных регионов Украины, России, Дании и Франции из-за случаев заболевания птиц гриппом.

Как говорится на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, ограничения на ввоз касаются, в частности, Одесской и Черновицкой областей Украины.

Запрет распространяется на ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера.

Введенный запрет не болезненный для Украины, ведь Беларусь не является крупным потребителем нашего мяса. Скорее, наоборот. По данным Госстата, Украина за три квартала 2016 года экспортировала в Беларусь 1,7 тыс. тонн мяса. При этом импорт был в 165 раз больше — 282 тыс. тонн.

Кроме того, Одесская и Черновицкая области не являются ключевыми регионами по производству курятины в стране.

По итогам трех кварталов 2016 года Украина поставила на внешние рынки 178,4 тыс. тонн мяса на сумму в $213 млн, что на 26% больше, чем в прошлом году.

На рынки СНГ было отгружено 34,7 тыс. тонн, в Азию — 78,93 тыс. тонн.

Среди стран СНГ лидирует по закупкам Казахстан — 15 тыс. тонн, далее Азербайджан — 4 тыс. тонн, Армения — 2,9 тыс. тонн и Киргизстан — 1,3 тыс. тонн.

Росло и присутствие Украины на европейском рынке, правда, до введения запрета в декабре 2016. Как сообщало Delo.UA, в начале декабря 2016 года ЕС запретил экспортные поставки украинской курятины из-за обнаружения куриного гриппа в Херсонской области.

Напомним, что экспорт мяса птицы на рынки ЕС ограничен квотами, в рамках которых мы можем беспошлинно поставлять лишь 16 тыс. тонн охлажденного и 20 тыс. тонн мороженого мяса. По итогам 9 месяцев, в ЕС было отгружено 28,6 тыс. тонн мяса на сумму в $53 млн. Больше всего — в Нидерланды (12,64 тыс. тонн), Румынию (3 тыс. тонн) и Польшу (2,4 тыс. тонн).