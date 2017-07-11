Белорусская компания выиграла тендер на дорожный ремонт в Киеве

Конкурс был объявлен коммунальной корпорацией "Киевавтодор" 20 июня и предусматривал капитальный ремонт Набережного шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро.

В аукционе приняли участие три компании: ЧП "Киевшляхбуд", ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" и белорусское ОАО "Дорожно-строительный трест № 4 г. Брест".

Начальная стоимость работ была заявлена в размере 132 млн 886 тыс. грн. Первичное предложение самым низким было у белорусской компании — 126,5 млн грн. Они же оказались и победителями с окончательным ценовым предложением в 124,7 млн грн (с НДС), что на 200 тыс. грн меньше, чем у ближайшего конкурента — "Онур Конструкцион Интернешнл".

"Киевшляхбуд" свою начальную цену не снижал совсем.

Сейчас организатор тендера "Киевавтодор" проводит квалификацию победителя тендера: изучает их заявку на соответствие тендерной документации.

Напомним, в конце апреля президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Беларусь призвал белорусские предприятия к участию в тендерах по строительству дорог.

"Мы договорились о том, чтоб расширить рынки Беларуси для украинских товаров, услуг. На взаимной основе. Мы ждем белорусские предприятия в тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут на различных тендерах по строительству на территории Беларуси", — сказал Порошенко на совместной с Александром Лукашенко пресс-конференции.

В этом году КК "Киевавтодор" уже провел около десяти тендеров на капитальный ремонт в городе больших улиц и автодорог. Шесть из них на сумму 262,370 млн уже получил "Киевшляхбуд".

ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" по Киеву побеждал только в прошлом году в тендере на капитальный ремонт дорожной одежды Кольцевой дороги и является постоянным лидером тендеров во Львове и области.

Напомним, в эфире телеканала "Киев" мэр столицы Виталий Кличко лично взял на себя ответственность изменить ситуацию с дорогами в столице: "Набережная в ужасном состоянии, ул. Елены Телиги капитально ремонтировалась 40 лет назад. Воздухофлотский проспект — такая же ужасная ситуация. Я понимаю всю критику, но невозможно сразу изменить ситуацию во всем городе. Во-первых, нужны большие средства, во-вторых, много лет средства в инфраструктуру не вкладывались вообще. Я взял на себя задачу перед киевлянами изменить эту ситуацию."