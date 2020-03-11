Белорусы планируют производить тракторные прицепы в Украине

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" (Беларусь) планирует в первом полугодии 2020 года организовать сборочное производство тракторных прицепов модели 2ПТС-6 в Украине. Договоренность об этом была достигнута по итогам переговоров, проведенных 4-5 марта 2020 года в ходе визита делегации ПрАО "Нежинсельмаш" (г.Нежин, Черниговская область) на ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш", сообщает пресс-служба предприятия.

В ходе переговоров белорусская и украинская компании обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в рамках производственной кооперации, рассмотрели технические и организационные вопросы создания сборочного производства, согласовали вопросы локализации производства на производственных мощностях ПрАО "Нежинсельмаш", а также подписали лицензионное соглашение и контракт на поставку в Украину машинокомплектов тракторных прицепов 2ПТС-6.

В качестве перспективного направления работы стороны обсудили возможность и целесообразность организации аналогичного сборочного производства прицепных загрузчиков кормов на ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш".

В рамках реализации достигнутых договоренностей в адрес ПрАО "Нежинсельмаш" в течение ближайших шести месяцев будет осуществлена поставка не менее 60 машинокомплектов тракторных прицепов. Отгрузка первой партии продукции запланирована на первую половину апреля.

Отметим, что ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш"- ведущий белорусский производитель сельскохозяйственной техники. Производственная программа предприятия насчитывает более 80 наименований сельскохозяйственной техники. " Сегодня сборочные производства ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" действуют на территории России, Казахстана, Таджикистана и Египта.

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Ранее стало известно, что группа компаний "АИС" на заводе "Авто-Холдинг" (Кременчуг, Полтавская область) планирует начать производство тракторов под брендом "КрАСЗ" из комплектующих ведущих азиатских компаний.