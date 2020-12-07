Безопасный ремонт или Почему стоит задуматься над выбором экологичных решений

Эко-сознательность объединила миллионы людей на планете и постепенно проникает в самые разнообразные сферы нашей жизни. К примеру, тренд на применение экологичных строительных материалов изменил отношение к безопасности собственного жилья и его обустройству. Зная, как испарения летучих органических соединений вредят здоровью всей семьи, покупатели стали выбирать продукты с наименьшим содержанием ЛОС.

Весь эстетический восторг от нового интерьера нивелируется выделением в воздух формальдегида, метанола, фенола, уайт-спирита, ацетона и других ЛОС. Испарения могут сохраняться годами и незаметно отравлять жизнь всем членам семьи, включая четвероногих. При этом мало кому придет в голову искать причину опухоли, поражения печени, почек, центральной нервной или репродуктивной системы в накопительном эффекте от воздействия стройматериалов.

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Для среднестатистического украинца ремонт — это этап жизни, к которому нужно готовиться. Потом жизнь навсегда разделится на "до" и "после". Сменится еще несколько поколений, прежде чем бабушки, дедушки и родители в наших генах перестанут нашептывать: "Делай так, чтобы еще внукам хватило!". К тому же, ремонт имеет тенденцию разрастаться от одной комнаты до целой квартиры, если старые обои не гармонируют с новой плиткой в ванной.

Воспринимая ремонт как эпопею, мы лишаем себя возможности повысить условия жизни малыми усилиями. Вместо того, чтобы стремиться сразу достичь идеала, можно сосредоточиться на наиболее актуальных потребностях в комфорте. Покраска стен — один из наиболее доступных и действенных инструментов косметического ремонта. Тем более, что современные краски могут быть действительно безопасными.

Чаще всего в обновлениях нуждается детская комната. Дети быстро взрослеют, чаще меняют предпочтения и активнее воздействуют на поверхности. В этом случае, краска станет незаменимым помощником в поддержании красоты и уюта детской. К примеру, интерьер в светлых тонах дополнит краска Caparol Premium Clean, а ярких оттенков поможет добиться Premium Color. Устойчивые к чистке, невосприимчивые к загрязнениям, материалы отвечают самым строгим экологическим стандартам и практически не имеют запаха.

Важным преимуществом вышеупомянутых материалов Caparol является их безопасность. Экологический стандарт E.L.F., запатентованный компанией 35 лет назад, допускает в красках в 30 раз меньше ЛОС, чем актуальные европейские стандарты. В ноябре 2020 компания "Капарол Украина" приняла участие в конкурсе Глобального договора ООН в Украине "Партнерство ради устойчивого развития" (Partnership for Sustainability) и стала победителем в категории "Планета" инициативы за проект "Дихай на повну", который популяризирует использование безопасных материалов для оформления интерьеров, заботясь о здоровье людей и об окружающей среде.

Секрет идеальной детской комнаты — это безопасность и гибкость в смене оформления. Вы должны быть уверены, что помещение имеет благоприятный микроклимат для младших членов семьи и что, при необходимости, вы быстро и экономно сможете исправить повреждения поверхностей.

Оформляя другие жилые помещения, также стоит руководствоваться принципом экологичности. Здоровье всегда было приоритетом, но за последний год оно стало нашей наивысшей ценностью. Перед лицом угрозы здоровью, остальные интересы и предпочтения уже не так важны. Так что здесь мы, отчасти, согласимся со своими внутренними советчиками и предложим делать ремонт так, чтобы внукам тоже осталось. Оставим для них здоровый микроклимат, чистый воздух и качественные поверхности, которые они в дальнейшем смогут оформить по-своему вкусу и усмотрению.