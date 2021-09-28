Билл Гейтс из Волыни: основатель GIGAGROUP о том, как превратить $500 в миллионы

Пройти путь от системного администратора до владельца компании, обслуживающей 2000 клиентов. Дважды на собственном примере доказать, что фраза "Кризис — это время возможностей" — не для красного словца. Основатель GIGAGROUP Назарий Курочко рассказал Delo.ua, как вера в мечту и следование ей помогли ему построить успешный бизнес с нуля и при чем здесь Билл Гейтс.

Первые 500 долларов

Интернет в доме у будущего руководителя группы IT-компаний, в которой сегодня работает полторы сотни человек, появился в далеком 1996 году.

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"Я жил в Луцке. и провести сеть в частный дом в те времена было еще той задачей. Пришлось пройти не один круг ада, ведь в то время интернет подключали через телефонную линию, заявку на обращение обрабатывали долго, а еще нужно было найти ADSL-модем. Но когда удалось провести интернет, я стал „первым парнем на селе", — смеется Назарий Курочко.

Правда, новшеству в доме радовались не все.

"У нас тогда был спаренный телефон, и когда я сидел в интернете, родители не могли никому позвонить. Чтобы полистать поисковые страницы, и сейчас я имею в виду не Google, которого тогда не существовало, надо было еще застать родителей в хорошем настроении", — говорит основатель GIGAGROUP.

В это же время Назарий часто приезжал на работу к отцу — поиграть в компьютерные игры и понаблюдать за работой их IT-специалиста. И уже очень скоро он выполнял часть обязанностей системного администратора: помогал с интернетом, налаживал работу принтеров и прочее. Так он познавал первые азы профессии, которая в будущем поможет ему построить крупнейшую в Украине компанию среди поставщиков комплексных IT-решений для бизнеса.

"В школе все знали о моем увлечении техникой и интернетом, поэтому называли Биллом Гейтсом. Я еще тогда и очки носил. Внешне-то мы были не похожи, но в те времена любого, кто хоть немного разбирался в компьютерах, называли Гейтсом", — смеется Курочко.

Первые 500 долларов Назарий заработал в 15 лет, сверстав сайт-визитку для магазина GSM-телефонов в Луцке. И это было только начало большого пути.

Об образовании и первой работе

К окончанию школы Назарий Курочко понял, что хочет стать программистом — мечтал поехать за границу, кодить и зарабатывать хорошие деньги. Но для этого надо было получить высшее образование. Выбирая между КНУ и КПИ, остановился на факультете информатики и вычислительной техники в политехе.

"Уже на втором курсе я понял, что это не то, на что я рассчитывал. Вместо азов программирования и кодирования мы изучали высшую и дискретную математику, начертательную геометрию и многое другое. Поэтому на третьем курсе перевелся на заочную форму и начал работать системным администратором", — рассказывает Курочко.

Работа помогла Назарию понять, какие IT-потребности возникали в компаниях в то время. Параллельно он проходил сертификацию от Microsoft, Cisco и др. После этого работал с различными операторами связи.

Назарий говорит, что наибольшее влияние на него оказала работа с компанией "Астелит" (сейчас lifecell). Здесь он познакомился с совсем другим уровнем телеком-сервиса. Ведь в зарубежных компаниях требования к инфраструктуре и услугам были гораздо выше, чем у наших на то время.

О бизнес-идее

Первые мысли о создании собственного бизнеса появились у Назария Курочко еще в школе — в эпоху расцвета компьютерных клубов. Он долго наблюдал за одной компанией, которая занималась продажей компьютеров, сдавала их в аренду для местных геймеров и обучала людей IT-основам. Они выбрали правильное направление и время, поэтому их бизнес шел вверх. Тогда он впервые задумался, что было бы круто иметь свою небольшую компанию.

В середине 2000-х в украинском телекоме качество инфраструктуры и сервиса отставало от уровня зарубежного. А у бизнеса уже давно были потребности в стабильном и быстром интернете, качественных каналах передачи. Курочко понимал, какого уровня сервис необходим владельцам, и имел видение, как это можно реализовать.

"Свой бизнес я решил начать в 2006 году, — рассказывает Назарий. — Телеком-оператор GigaTrans мне помог зарегистрировать брат-юрист. Все началось с аренды небольшого кабинета в офисе другого провайдера, двух серверов Dell, взятых в кредит, а также маршрутизатора. Я понимал, что бизнесу не выжить без надежного и сообразительного бухгалтера".

Сегодня для входа на рынок телекома нужны большие ресурсы, а тогда можно было запустить бизнес практически без вложений. Дополнительного финансирования и спонсоров у новоиспеченного предпринимателя не было, делал все сам и за свои. Помогали только хорошие связи на рынке.

"Первые километры собственной сети в центре Киева мы заложили с помощью внешних подрядчиков. Клиентов тогда мы могли сосчитать на пальцах одной руки. Все, что зарабатывали, вкладывали в строительство сети. Так мы росли", — вспоминает Назарий Курочко.

Сейчас это сложно представить, но в середине 2000-х главным драйвером роста подобных компаний была услуга подключения к интернету. Стоило это немало, но гарантировало хорошую скорость и качество работы онлайн-сервисов, поэтому клиенты были готовы платить.

Клиентов становилось все больше, и через год после основания в компании появился свой отдел продаж. Скоро сервисом начал пользоваться не только малый бизнес, но и крупные компании. Именно в этот момент Назарий понял, что выбор был верным, а команда движется по правильному пути.

О кризисах и времени возможностей

Все компании переживают кризисы, но никто не любит о них говорить.

"Я, наоборот, считаю, что такие ситуации делают бизнес сильнее. Кризис — это время возможностей", — говорит Курочко.

В финансовый кризис 2008 года GigaTrans входил стартапом с небольшой командой и 30 клиентами. Инфляция росла, рынок обвалился, компании закрывались, а GigaTrans развивался. У компании не было больших операционных расходов, и все было оптимизировано. Кризис был использован как время возможностей: в 2008 году у компании появились первые крупные клиенты, произошло расширение сети, выросла выручка.

Следующий кризис 2014 года GigaTrans встретил как компания, которая уверенно стоит на ногах. В штате уже работало 40 специалистов, корпоративных клиентов — несколько сотен, а собственная сеть выросла до 380 км. Вместе со всем этим увеличились и операционные расходы. Тогда компании уже было что терять. Особенно доверие клиентов, которым дорожат больше всего.

Вслед за валютным кризисом последовал банкопад. Многие бизнесы потеряли все свои деньги, клиенты массово не платили по счетам. А GigaTrans потерял тогда большие инвестиции на построении сети для банков. Финучреждения объявляли о банкротстве, многомиллионные проекты в один миг превращались в дебиторскую задолженность. Но благодаря партнерским отношениям и готовности идти на контакт GigaTrans удалось выйти из кризиса с минимальными потерями.

"Я не голословен, когда говорю, что кризис — время возможностей. В 2014 году мы запустили наш второй проект — построили коммерческий дата-центр GigaCenter, — рассказывает Назарий Курочко. — Мы почувствовали новую потребность рынка — бизнесу нужен не только качественный интернет, но и комплексные решения для передачи, хранения и резервирования информации. Поэтому вкладывали огромные средства в технический фундамент, понимая, что это инвестиции в будущее".

О семье GIGAGROUP

В 2016 году в семью GigaTrans и GigaCenter добавился облачный оператор GigaCloud, а еще спустя три года — агентство по кибербезопасности GigaSafe. Слаженность команды и возможность предоставлять комплексные решения из одних рук — главное преимущество группы компаний на рынке. Сегодня они стараются быть максимально гибкими: запускать новые продукты, следовать зарубежным трендам и главное — быть для заказчика больше, чем просто надежным партнером.

О телеком-рынке

По мнению Назария Курочко, будущее рынка в целом зависит от климата в стране и развития бизнеса. В случае роста ВВП, увеличения объемов инвестиций в страну и стабильности экономики позитивный сценарий развития будет наблюдаться и в телекоме. Также рынок напрямую зависит от клиентов. Появление новых направлений бизнеса положительно повлияет на будущее телекома. Конечно, этот рост не будет таким стремительным, как, например, развитие облачного рынка, однако положительные изменения вполне возможны.

В Украине сегодня работают больше шести тысяч телеком-операторов и провайдеров. Чтобы оставаться на плаву и расти, надо заглядывать в будущее, анализировать более развитые рынки и предлагать нечто большее, чем просто качественный сервис. Все это в планах группы компаний Назария Курочко.