BioDeposit обзор и отзывы о проекте. BioDeposit — развод?

Инвестиции сейчас у всех на слуху. И это не удивительно — каждый понимает, что просто накапливая деньги их больше не станет, скорее наоборот, с ростом инфляции накопления быстро обесценятся. Поэтому, те, кто имеет хоть какой-то капитал, пытаются найти ему применение среди различных инвестиционных проектов. Этим довольно часто пользуются мошенники, создавая фейковые компании или финансовые пирамиды.

Сегодня разберем проект BioDeposit — стоит ли ему доверять и вкладывать в него деньги? Не является ли компания БиоДепозит разводом доверчивых вкладчиков и на чем основывается прибыль при инвестировании в так называемые биоактивы?

Суть проекта BioDeposit

Итак, компания BioDeposit позиционирует себя как инновационная инвестиционная компания, которая соединяет традиционный бизнес с современными технологиями. Официальный сайт: https://biodeposit.ge/

Платформа предлагает инвестировать в биоактив — оливковые деревья. Оливки — ценный продукт, который активно потребляется и в естественном виде и в виде масла. А плодоносят оливы, по некоторым источникам — 400-500 лет. Прибыль инвесторы могут получать через продажу масла, производимого из урожая их деревьев или продавая подросшие оливы с каждым годом стоимость дерева возрастает. Территориально компания находится в Грузии — климат этой страны оптимально подходит для олив. Исходя из информации на сайте, минимальные вложения для покупки одного дерева-саженца — 95$. Такой саженец будет начинать плодоносить на четвертый год, а продажа масла, изготовленного из урожая, начнет приносить прибыль. Так, к примеру десятое дерево будет приносить 48 килограмм оливок, что равно 9,6 литров оливкового масла или 48,09$. Прибыль можно выводить через платформу компании или забирать в натуральном виде — оливковым маслом.

Уход за деревьями и плантацией компания осуществляет со своей стороны — усилиями сервисной службы. Т.е., обещают, что клиентам не придется переживать за свои деревья. А если с деревом что-то случится, в первые 3 года его заменят бесплатно — это входит в 95$, а в последующие можно оформить страховку.

В целом все доступно и ясно, в чем же тогда можно подозревать развод компанией Биодепозит?

В чем заключаются риск и афера со стороны BioDeposit

В сети можно встретить несколько статей, где утверждается, что компания biodeposit развод. Давайте проверим все аргументы этих статей.

1. Нет нормального описания проекта

На сайте компании размещена вся необходимая документация и подробная информация о компании. Никакие данные не скрыты, все довольно прозрачно. Так в разделе "Юридические документы" можно найти выписку из реестра предпринимателей и непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц, а также примеры договоров и даже акт-приема передачи при покупке оливковых деревьев.

Поэтому, информация есть. То, что сразу сложно понять, в чем суть — это да. Но разобраться можно.

2. Не ясен принцип получения прибыли

Проект предлагает получать прибыль с продажи масла, произведенного из урожая оливковых деревьев. Также прибыль можно получать продавая подросшие деревья.

Если кратко и понятно — деревья дают урожая, из него производят масло, продают его и владелец деревьев получает деньги с продажи. Или второй вариант — покупается саженец, подрастает до 1-2 годовалого возраста, продается дороже, потому что ближе к урожаю и дивидендам.

Поначалу тоже не совсем понятно, но вчитавшись все становится на свои места.

3. Неизвестно, кто владелец компании, а сама компания находится в Грузии

Учредители BioDeposit публичные люди — их можно найти на записях с конференций IForum, ЛОБ и др. Они открыто отвечают на вопросы, участвуют в различных международных конференциях и выставках. Грузия выбрана для реализации проекта не просто так — страна географически находится в тех же широтах, что и основные производители оливок — Италия, Испания, Греция, Турция, а также имеет ряд преимуществ с экономической точки зрения перед аналогичными странами (поддержку государства, льготное налогообложение, благоприятный экономический климат).

4. С представителями компании невозможно связаться

На сайте есть возможность написать в чат поддержки, где быстро и ясно отвечают на вопросы — проверено. Также можно написать в популярные мессенджеры: телеграм, вайбер, фейсбук. Телефоны, указанные на сайте активны. На странице в Фейсбук достаточно много комментариев с ответами не только от потенциальных вкладчиков, но и от реальных не фейковых инвесторов, которые уже вложили деньги в проект.

5. Нужно приглашать в проект людей, а значит это финансовая пирамида.

Мы не нашли ни единого упоминания о необходимости приглашать людей в проект. Более того при регистрации не пришло никакой информации по этому поводу.

6. Нет никаких гарантий

Каждое купленное дерево подлежит страхованию. Компания БиоДепозит берет на себя всю ответственность за сохранность дерева в течении первых 3-х лет. По достижению этого срока владелец деревьев имеет возможность либо продлить контракт за 10% от урожая, либо выбрать любую другую страховую компанию.

Выводы

После изучения проекта, статей в интернете, отзывов, сложно утверждать, что компания является обманом — большинство приведенных в пользу этого довода аргументов, весьма поверхностны и не проходят проверку фактчекингом.