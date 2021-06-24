Бизнес 50 минут назад

"Биофарма" планирует инвестировать в производство $18 млн в 2021 году

До конца года компания планирует завершить строительство лабораторного комплекса и 4 плазма-центров

Фото: Интерфакс-Украина Фото: Интерфакс-Украина
Фото: Интерфакс-Украина

Компания "Биофарима" планирует инвестировать 18 млн долларов в 2021 году. Об этом в комментарии Delo.ua сообщил президент "Биофармы "Константин Ефименко.

"Мы сейчас строим лабораторный комплекс, где суммарный объем инвестиций составит 8,5 млн долларов. Мы планируем завершить строительство в декабре текущего года. Кроме того, ежегодно строим 4-5 плазма-центров. Сумма инвестиций в каждый из таких центров составляет 2,5 млн долларов. Таким образом, в этом году мы планируем инвестировать примерно 18 млн долларов: это строительство 4 плазма-центров и лабораторного комплекса", — сказал Ефименко.

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По его словам, в 2020 году оборот компании составил порядка 35 млн долларов, а в 2021 году "Биофарма" планирует увеличить этот показатель в 2 раза.

Ефименко добавил, что в 2020 году "Биофарма" занималась производством иммуноглобулинов (препараты на основе антител. — Delo.ua). Также компанией были проведены  клинические исследования, которые показали, что при применении иммуноглобулинов выживаемость организма в сложных случаях протекания болезни в 4 раза выше, чем без этих препаратов. Соответственно, компания нарастила производство иммуноглобулинов на 60% и увеличила долю на внутреннем рынке по сравнению с экспортом до 80%.

При этом Ефименко считает, что в будущем соотношение продаж на внутреннем рынке по соотношению с экспортом составит 60% на 40%. По его мнению, до 2025 года для обеспечения украинских граждан препаратами на основе плазмы крови предприятие будет перерабатывать примерно 600 тыс. литров плазмы в год.

Напомним, в 2019 году немецкая компания Stada Group, которая занимается производством лекарств и потребительских товаров медицинского назначения, купила фармацевтический бизнес украинской компании "Биофарма".

В группу компаний "Биофарма" входят ООО "Биофарма инвест", ООО "Биофарма плазма инвест", ООО "Биофарма плазма", ООО "ФЗ Биофарма". Компания ежегодно выпускает около 200 тыс. упаковок препаратов.

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