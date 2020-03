Бизнес на карантине: где предприниматели могут получить реальную помощь

Во время нагрянувшего экономического кризиса контент-студия WordFactory собрала предложения от сервисов и специалистов, которые помогут малому и среднему бизнесу спасти свое дело и даже ускориться, наладить свои внутренние процессы и прийти обновлёнными к тому дню, когда кризис закончится.

Из офлайна в онлайн

Самые большие сложности сегодня и в то же время самые большие возможности открываются перед рестораторами и кафе, которые экстренно перестраиваются на доставку продуктов, наборов для приготовления и готовых блюд. Если у вас почти не было онлайн-продаж или они составляли небольшой процент от всего бизнеса, the time is now. Сейчас вы можете:

Быстро и бесплатно пройти онлайн-обучение на лучших курсах и для себя разобраться в том, как digital может помочь вашему бизнесу выжить и даже ускориться. Кратко и по делу в Telegram

Получить консультации от топовых экспертов и "долгим" инструментам, например, внешней оптимизации, SEO, линкбилдингу. Это те инструменты, которые дают результат через 3–6–12 месяцев системной работы и помогут выйти из кризиса.

Здесь и сейчас могут помочь SEO-аудит, внедрение рекомендаций, починка багов на сайте, внутренняя оптимизация. Даже если у вас все отлично, эксперты подскажут, как для лучшего эффекта поправить код или где убрать лишний слеш. Или же скажут, что вам проще "все снести и построить заново".

Реже, но встречаются предложения не только проконсультировать, но и настроить, внедрить, разработать (чат-бота, например), нарисовать и сверстать (сайт, лендинг). Самое время, если ваш сайт безнадежно устарел.

Еще один "быстрый метод" — контекстная реклама и рекламные кампании в соцсетях.

Стоит отметить, что все эти предложения условно бесплатные. SEO-специалист выдаст рекомендации о том, что нужно внедрить, запрограммировать, исправить. Специалист по контекстной рекламе создаст кампании, но на тестирование и пополнение аккаунта нужны бюджеты. Линкбилдер разработает стратегию, но за сами ссылки придется заплатить. Но, черт, было ли когда-то более поддерживающее пространство для развития вашего бизнеса? Просто берите и делайте:

Бесплатный часовой аудит и консультация по переводу бизнеса в Сеть, анализ SEO, юзабилити сайта и рекламных стратегий, помощь в переупаковке бизнеса в онлайн-формат. Услугу предлагают SEO-специалист, интернет-маркетолог, автор курса по SEO Katerina Zolotaryova и проект https://site24.com.ua/.

Помощь в переходе бизнеса в онлайн: цифровая адаптация и трансформация, создание сайтов, автоматизация, консультация по продвижению, интеграция бизнес-процессов в CRM, разработка стратегии (всё бесплатно). Услугу предоставляют предприниматель и маркетолог Виталий Кравченко и проект https://weblinepromo.com.ua/businesshelp.

Бесплатные консультации по онлайн-маркетингу: инструменты, стратегия продвижения, разработка, реклама, B2B. Предложение от компании с большим опытом работы с SEO для топовых проектов в РФ и за её пределами Rush Agency https://yandex.ru/q/org/rush_agency/.

Помощь в переходе на онлайн для малого и среднего бизнеса: создание одностраничников, продвижение, техническая поддержка и сопровождение. Предлагает специалист по рекламе и настройке рекламных кампаний Александр Стрекаловский, проект Landing.maybah.com.

Помощь в переводе бизнеса в онлайн: какие процессы и каким образом следует увести в Сеть, как увеличить трафик, где найти потенциальные точки роста. Консультирует Sergey Doronin.

Создание сайтов и лендингов от Олега Джантемирова.

Для тех, кто уже онлайн, но хочет больше и лучше

Предложения для развития новых направлений, которыми вы прежде не занимались, а также консультации по маркетинговым инструментам, которые вы ранее не использовали или не считали важными:

Бесплатный доступ к онлайн-курсу "Продвижение и заработок на YouTube" от проекта https://shatyrko.com/forpeople: определение целей, оформление канала и социальных сетей, работа с оборудованием, продвижение видео, тренды, монтаж, монетизация. В числе спикеров — коучи, предприниматели, игровые тренеры, успешные блогеры, маркетологи, эксперты по брендам.

Открытый доступ к курсу по прокачке бренда для предпринимателей и маркетологов: https://youtu.be/TsVlpmDSix0.

Бесплатная консультация по продвижению + скидки на обучение продажам в социальных сетях от специалиста по SEO Галина Душа и Event's producer.

Бесплатная помощь с контекстной рекламой, доступ к сервису по аудитам рекламы от специалиста по ведению бизнеса и созданию продуктов Katerina Krivopustova и платформы для развития малого бизнеса https://cluster.netpeak.ua.

Разбор сайтов и выработка советов по стратегии развития, SEO, контенту от создателя проекта по интернет-маркетингу "Рентабельное SEO" Konstantin Ryabenko.

Бесплатный часовой анализ сайтов (SEO и юзабилити + идеи по перестройке работы в условиях карантина) от исполнительного директора веб-студии WIMEX Александра Симонова.

Разовая бесплатная помощь для предпринимателей по любым вопросам, связанным с SEO и CEO PR Posting от специалиста по поисковой оптимизации с опытом работы 10+ лет Александра Кирика.

Стратегический маркетинг для компаний, от аудита и стратегии реализации до создания и продвижения сайтов, от эксперта по интернет-маркетингу и автора курса по арбитражу трафика в Google Ads Iurii Skakovsky, агентство интернет-маркетинга Level-Ads).

Любая разовая бесплатная помощь с продвижением сайтов от Александра Лушина.

Аудит и консультации по рекламе в e-commerce от специалиста по интернет-рекламе и e-commerce Дмитрий Терехов.

Devops для разработчиков, помощь в создании готовых дистрибутивов для клиентов из кусков кода от lead devops engineer с большим опытом в работе с SEO, ПО и коммуникациями Сергей Арбузов.

Давно хотели навести порядок?

Что делают люди на самоизоляции, особенно когда заканчиваются первая, самая тревожная неделя и винишко? Начинают наводить порядки. Расхламляться, расставлять симметрично баночки со специями, реорганизовывать пространство вокруг себя. То же самое — с бизнесом. Возможно, период, в который "трясёт", — лучшее время, чтобы пересмотреть свой подход к финансам, привести в порядок документацию:

Консультация по финансам, в том числе набор инструментов для поддержки в период карантинного затишья. Услугу предлагает финансист и бизнес-консультант, специалист по донесению сложных максим простым языком Андрей Якшин (Andrey Yakshin). Он также организует вебинар по разбору учёта финансов.

Юридическая консультация и помощь с документами (Украина) от юридической компании, ориентированной на IT, стартапы, онлайн-сервисы, Axon Partners.

Юридическая консультация при составлении документов (Украина) от опытного юриста из Харькова Елена Алтухова.

Систематизация документооборота, в том числе в 1С, от Елены Перекати-Поле.

Предложений о помощи с каждым днем все больше. Если в публикации было пропущено что-то интересное, или вы хотите присоединиться, пишите в Facebook.

Наталья Кирик, руководитель контент-студии WordFactory