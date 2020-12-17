Бизнес с историей: как почти столетний "Фармак" остается законодателем мод в отрасли

Когда становишься старше, начинаешь понимать толк в хороших историях. Компании "Фармак" в этом году 95 лет. Она видела все самое интересное и была свидетелем наиболее страшных событий XX века. Компания лидирует на фармацевтическом рынке, развивает науку и создала музей в XXI веке. Это хорошая история.

Память длиной в почти век

1 января 1925 года на карте мира появился город Осло, до этого столица Норвегии называлась Христиания. В этом же году появится детский лагерь "Артек" в Крыму, родится Джеральд Даррел, а Эрвин Шредингер создаст свое знаменитое уравнение, объясняющее атомную структуру с помощью представлений о волновой функции.

Тогда же, в 1925 году, в Киеве открылся первый в Украине завод по производству синтетических лекарственных средств — Киевский химико-фармацевтический завод имени Михаила Ломоносова.

В 50-60-х создан тест Тьюринга, получены искусственные алмазы, основан ЦЕРН. Человечество начинает космическую гонку: сначала спутники, затем первый человек в космосе Юрий Гагарин и первые люди на Луне Нил Армстронг и Базз Олдрин. КХФЗ начинает выпуск рентгеноконтрастных средств. Тогда же стали производить готовые формы "Корвалол", "Диазолин", "Нафтизин".

В 90-х распался Советский Союз, мир постепенно начал двигаться в сторону интернета и мобильной связи, многие советские заводы в Украине попросту исчезли. Но "Фармак" в это кризисное время решает стать конкурентным. Генеральным директором и главой правления предприятия избрана Филя Жебровская.

В конце 90-х "Фармак" подписывает соглашение о долгосрочном партнерстве с американской компанией Eli Lilly, лидером в сфере разработки и производства инсулинов. Компания начинает производить человеческий генно-инженерный инсулин по лицензионной технологии. В середине 2000-х представительства "Фармак" появляются в других странах. Компания начинает выпускать продукцию, соответствующую стандартам GMP (надлежащая производственная практика, good manufacturing practice, международный стандарт правил и требований к производству).

В 2010-х компания становится лидером украинского рынка и запускает новый лабораторно-исследовательский комплекс исследований и разработки (R&D). Лаборатории оснащены высокотехнологичным оборудованием таких известных марок, как Glatt, SBM, Urlinski, Belimed, De Dietrich, Gea, Sartorius и Malvern Instruments.

В 2010-х компания становится лидером украинского рынка и запускает новый лабораторно-исследовательский комплекс исследований и разработки (R&D)

В 2015 году компания покупает польскую Nord Farm. Тогда же она запустила в эксплуатацию производство активных фармацевтических ингредиентов в Шостке. Инвестиции в этот проект составили $40 млн. У "Фармака" есть уже 20 собственных субстанций в портфеле и более 20 в планах на ближайшие годы. На предприятии были модернизированы лаборатории, использованы новые подходы в синтезе, например, многостадийный синтез, проточные технологии в синтезе. Все производственные процессы предприятий в Киеве и Шостке имеют международную сертификацию соответствия европейским стандартам GMP.

Также было запущено производство готовых лекарственных средств стоимостью 20 млн евро. Сегодня в портфеле компании 220 продуктовых досье, 25 стран-импортеров продукции, 20 новых препаратов ежегодно, 14 терапевтических групп и 5,9% рынка фармацевтической продукции.

"Среди наших основных направлений — противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели, — говорит СЕО компании Владимир Костюк. — В настоящий момент в разработке находится около 100 лекарственных средств".

Запрос на интеллект

В 2015 году "Фармак" запустил в Киеве лабораторно-технологический комплекс стоимостью более 100 млн грн. В 2020-м увеличили бюджет на R&D с 350 до 400 млн грн. В компании говорят, что это инвестиции в будущее. Кризис не вечен.

Новый лабораторно-технологический комплекс позволяет компании проводить собственное импортозамещение, так как "Фармак" разрабатывает и внедряет в производство новые сложнокомпонентные лекарства и качество встраивается в процесс еще на стадии исследовательских прототипов. "Мы создали лабораторно-технологический комплекс, чтобы объединить R&D-функции предприятия и закрыть разрыв между разработкой и производством. Мы получили мощный арсенал приборов, исследующих физико-химические процессы, и получили научно-исследовательский полигон для испытаний и усовершенствований технологий создания лекарств", — делится СТО "Фармак" Андрей Гой.

По его словам, передовые фармацевтические технологии основаны на научных достижениях в сфере физической химии, молекулярной биологии, генной инженерии, цифровизации процессов. Если проще, без интеллектуального производства.

Свой запрос на интеллект "Фармак" сформировал в кампанию Science Inside, в рамках которой выпустил книгу "Буде тобі наука" совместно с Юрием Марченко и издательством "Основы", создал собственный мобильный фармацевтический музей и стал партнером Музея науки Малой академии наук. "Мы начали популяризировать науку в прошлом году, и теперь, когда вырос спрос на нее в мире и в Украине, стараемся задавать тон и подавать пример тем, кто только начинает понимать важность науки для страны в целом и для бизнеса в частности", — отмечает руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития "Фармак" Елена Зубарева.

По ее словам, компания пересмотрела все производственные процессы: "Теперь мы перерабатываем отходы в полном объеме и сертифицированно захораниваем, перерабатываем или уничтожаем их. Используем методики бережливого производства. Мы энергоэффективная компания".

"Фармак" эффективен в управлении людьми. Это подтвердила HR-директор предприятия Виктория Кондрашихина, лучший директор по персоналу по версии журнала "ТОП-100".

"У компании есть собственные школы развития менеджеров разных уровней и программа кадрового резерва. Более 80% руководящих должностей за последние два года мы закрыли собственным резервом. Наши специалисты посещают внешние учебные мероприятия как в Украине, так и за рубежом — в Чехии, Дании, Германии, Австрии и Испании, — говорит топ-менеджер. — Есть собственная корпоративная библиотека, которая насчитывает более 9 тыс. изданий. Каждый сотрудник может заказать любую книгу, и наше предприятие ее покупает".

Новые вызовы и планы на будущее

В связи с пандемией вырос спрос на лекарства, которые используются в комплексной терапии COVID-19. "Пропофол", "Дексаметазон", "Вазопрессин" и многие другие препараты оказались востребованными. Не все они зарегистрированы в странах ЕС, но в ситуации аномального спроса мы получили разрешения на экспорт в Великобританию, Швецию, Францию, Германию, Польшу, Австралию, Новую Зеландию, Мексику, Сингапур и увеличили отгрузки сложных инъекционных препаратов в Израиль", — говорит Владимир Костюк.

В ситуации аномального спроса "Фармак" получил разрешения на экспорт в Великобританию, Швецию, Францию, Германию, Польшу, Австралию, Новую Зеландию, Мексику, Сингапур и увеличил отгрузки сложных инъекционных препаратов в Израиль

"Фармак" интегрирован в европейские и мировые цепочки фармацевтических поставок. Четверть продукции компании уходит на экспорт. 40 препаратов зарегистрированы в 13 странах ЕС. Продукция сертифицируется регуляторными органами Польши, Германии и Хорватии. В планах выход на самый крупный рынок — американский. Уже подписан контракт с компанией, которая зарегистрирует лекарственные средства украинского фармпроизводителя в американской FDA. "Фармак" делает все, чтобы достичь стратегической цели: увеличить экспорт до 40% в структуре продаж, оставаясь при этом лидером украинского рынка.