Бизнесмен Сергей Лищина: "Инвестор в Украине похож на Дон Кихота, воюющего с мельницами"

Украинский предприниматель, совладелец компаний "Izovat" и "Украинские лесопилки" Сергей Лищина откровенно о том, почему бизнесмен, пытающийся построить устойчивый бизнес в Украине, похож на Дон Кихота, борющегося с мельницами. Также он поведал о том, с какими недоработками приходится сталкиваться предпринимателям при "общении" с приложением "Дия", и высказал свое мнение по очень болезненному вопросу: чем вредит развитию экономики Украины отсутствие стратегии взаимоотношений государства и бизнеса.

В бизнесе можно определить два типа победителей. Тех, чья уникальная идея и энергия позволяют заполучить высокие позиции на рынке, и тех, чья изобретательность и настойчивость позволяет внедрить особые оригинальные подходы, чтобы эффективно управлять внутренними процессами. Между этими двумя эталонными примерами успеха — уникальным продуктом и оригинальным процессингом — лежит огромное количество примеров посредственного управления и развития бизнеса.

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Украина находится в нижней части рейтинга конкурентоспособности ведения бизнеса. Если сравнивать Украину с бизнес-моделью, то мы болтаемся между упомянутыми выше эталонными примерами, и место наше — далеко не среди лучших. Плагиаризм подходов, отсутствие национальной стратегии, популизм, безответственность — это далеко не все примеры того, как беспощадно действует государственная бюрократия по отношению к бизнесу. И я намерено исключаю основной триггер — коррупцию, поскольку не считаю ее причиной всех бед. Она скорее следствие того, что взаимоотношения государства и бизнеса изначально выстроены неправильно.

Предприниматель в Украине вынужден тратить свою энергию, время и средства на поиск решения проблем, разрушения преград и преодоления барьеров. В Украине нужен свой, совершенно оригинальный подход, если говорить о построении стратегии устойчивого развития бизнеса. Каждый, кто решил строить в Украине цивилизованный бизнес, должен представлять, с какими трудностями он столкнётся. Предположим, у вас есть капитал и здравая идея, и вы решили, что сегодня подходящее время для инвестирования в Украину. К сожалению, существующее положение вещей подсказывает только один верный ответ: "Не торопиться".

Почему? Ответ кроется в такой беспристрастной дисциплине, как статистика. Национальный банк Украины в своем комментарии относительно падения ВВП Украины на 4% отмечает, что ключевым фактором падения ВВП было сокращение капитальных инвестиций. На протяжении 2020 года наблюдалось существенное уменьшение темпов роста основного капитала почти во всех видах деятельности. На сокращение инвестиций повлияло ухудшение деловых ожиданий предприятий из-за распространения заболеваемости и неопределенность касательно развития пандемии, а также нерешенные вопросы в сфере альтернативной энергетики.

Сокращение капитальных инвестиций, которое мы наблюдали в 2020 году, судя по всему, сохранится и в 2021. И это с большой долей вероятности выльется в замедление показателей роста ВВП Украины даже после окончания пандемии, когда деловой климат во всем мире начнет улучшаться. Рост ВВП Украины будет ограничен еще и недостатком инвестиций в основной капитал, на простом языке — отсутствием новых производственных мощностей, на которых можно было бы подкрепить данный рост. При этом парадоксально выглядит ситуация, когда мы наблюдаем активные действия и результаты по снижению кредитных ставок, направленные на стимулирование экономики и реальное финансирование бизнеса. Но при этом, на самом деле, происходит в большей мере имитация активных действий в реальном секторе производства и строительства. И, в частности, в таких ключевых направлениях, как выделение земельных участков, подключение к сетям, получение разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию и прочее.

В Украине инвестор, пытающийся построить новый бизнес, связанный с производством, в большой степени похож на Дон Кихота, борющегося с мельницами. Эти мельницы — ГАСК, Украэрорух, Облэнерго и т.д. Реформа ГАСК стартовала ровно год назад, но в результате стало только хуже.

В качестве примера могу рассказать историю мытарств нашей компании при получении разрешения строительства нового производства. Документы подавали 4 раза, получили 3 отказа. В первом отказе было указано, что нет согласования "Украэроруха" (веская причина — длинна трубы отводящих газов мешала пролету самолетов к заброшенному аэропорту Житомира). Данное согласование мы получали 2 месяца. Можно ли упростить такую процедуру со стороны госорганов? На мой взгляд, элементарно. Достаточно обязать "Украэрорух" согласовать все ограничения в Украине с местными управлениями архитектуры, которые, в свою очередь, должны указывать эти ограничения при выдаче градостроительных условий.

Второй отказ мы получили по причине некорректных, по мнению ГАСК, техусловий на электроснабжение. Потратили на изменение схемы подключения и получения новых техусловий еще 2 месяца. Вроде бы привели в соответствие все документы, подали опять, уже через "Дия" — потратили неделю, чтобы наши действующие градостроительные условия внесла через приложение городская архитектура (которая их, к слову, и выдавала), и чтобы в процессе их могли загрузить при оформлении заявки на разрешение. Подали, ждем 10 дней, получаем отказ от ГАСК Житомира. В обосновании — ссылка на постановление Кабмина, которое уже как год утратило силу. Парадоксальность ситуации заключается в том, что в причинах отказа пишут, что документы не предоставлены. А в "Дия" при этом даже нет возможности загрузить скан и без того согласованных условий.

Мы точно знаем стоимость "замороженного" на несколько месяцев проекта и надеемся, что халатность действий ГАСК Житомира в "Дия" все-таки зафиксирована, и должностные лица, подписавшие такого рода отказ, будут вынуждены как минимум объяснять свои мотивы. И это просто один типичный пример бесконечного вытягивания жил из ответственного бизнеса, которым занимается государство в лице подобных ведомств. Мы продолжаем попытки добиться разрешения проблемы, но пока безуспешно. Зная инертность системы, ждем и продолжаем считать убытки. Такая ситуация далеко не уникальна — а, к сожалению, весьма типична для Украины.

"Дия" от Министерства цифровой трансформации — хорошая идея по устранению бюрократических барьеров, но ее, к сожалению, сопровождает больше хайпа, чем реальной пользы для бизнеса. Слишком уж явно проявляется однобокая тенденция действий чиновников министерства по решению "пустых" вопросов типа цифрового паспорта в телефоне, направленных в большей степени на PR. На сегодняшний день понятно, что электронная система толком не работает, причем не только в сфере строительства. Убежден, что пора менять приоритеты в вопросе диджитализации — отложить, например, идеи цифровых паспортов и сконцентрироваться на секторах экономики, где трансформация по-настоящему необходима, и завершить ее в максимально короткий срок.

Успех в бизнесе, прежде всего, измеряется добавленной стоимостью, а не прибылью. Мотивация настоящих победителей направлена не на цели, а на потребности, в то время как лузеры постоянно следуют протоптанными дорожками и довольствуются сравнительными показателями.

У государства должны появиться здоровые амбиции. В отношениях с бизнесом настало время перестать беспокоиться только по поводу объемов уплаченных налогов. Необходимо ставить в приоритет нужды экономики и ее участников, и тогда результат придет.