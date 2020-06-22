Бизнес 40 минут назад

Бизнесмен Сергей Лищина поддержал программу Кабмина и указал на проблемы в ее реализации

Он призывает создать при Кабмине профильные комитеты

Бизнесмен Сергей Лищина поддержал программу Кабмина и указал на проблемы в ее реализации Бизнесмен Сергей Лищина поддержал программу Кабмина и указал на проблемы в ее реализации

Совладелец концерна "Українські лісопилки" и завода Izovat Сергей Лищина положительно оценивает утвержденную Кабмином программу по защите отечественного производителя.

"В целом вызывает одобрение то, что правительство обещает защищать украинского производителя, что обещают убрать налоги на импорт оборудования, то, что планируют поддержать экспортеров путем введения "промышленного безвиза". Но есть одна серьезная сложность — в целом программу некому воплощать. Одна из главных нерешенных проблем в Украине — дефицит кадров", — говорит Лищина.

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Сергей Лищина считает, что для успешной реализации программы следует создать в Кабинете министров комитеты, которые бы объединяли производителей и позволяли бы успешно реализовывать запланированные меры.

"Абсолютно точно необходимы комитеты по развитию деревообрабатывающей промышленности, индустрии теплоизоляции и производства строительных материалов. Потому что пока интересы производителей регулируются крайне хаотично, кто, грубо говоря, забежал в комитет Верховной рады — тот и решил проблему. Никто не решает проблемы системно", — говорит предприниматель.

По его словам, теоретически проблемы отраслей должны представлять отраслевые ассоциации, но, к сожалению, в деревообработке и индустрии стройматериалов их влияние минимально.

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