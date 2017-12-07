Сколько денег выделили на дороги в бюджете-2018

Верховная Рада проголосовала за законопроект №7000 о государственном бюджете на 2018 год. Согласно дополнению "Распределение расходов Государственного бюджета Украины на 2018 год", Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") получит 28,352 млрд грн: из Общего фонда будет выделено всего 6,414 млрд грн, а из специального фонда — 21,937 млрд грн.

При этом на развитие сети и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения будет предусмотрено 10,726 млрд грн.

На исполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством или под госгарантии на развитие сети автодорог общего пользования (плата по кредитам) будет выделено 6,041 млрд грн.

На улучшения состояния дороги общего пользования Львов—Тернополь—Умань, а также Белая Церковь—Одесса, Николаев—Херсон будет выделено 4 млрд грн.

На улучшения состояния автодороги Н-31 Днепр—Царичанка—Кобеляки—Решетиловка предназначено 2 млрд грн; улучшения состояния автодороги Харьков—Ахтырка — 2 млрд грн; улучшение состояния автодороги Житомир—Черновцы — 1 млрд грн. На развитие приграничной государственной инфраструктуры на украинско-польской границе из бюджета предусмотрено 50 млн грн, а на украинско-угорскую границу — 120 млн грн.

На реализацию инвестиционного проекта "Улучшение состояния автодороги общего пользования во Львовской области" направят 357,65 млн грн.

Отдельной статьей указана субвенция с госбюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог общего пользованияместного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах будет направлено 11,53 млрд грн.

Кроме того, "Укравтодор" в 2018 году получит кредит в размере 5,208 млрд грн "на развитие автомагистралей и реформирования дорожного сектора".