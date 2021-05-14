Бюджет Украины почувствует увеличение налогов уже в мае, — гендиректор "Метинвеста"

Группа "Метинвест" в первом полугодии заплатит в 7,5 раза больше налогов, чем годом ранее.

Средства пополнят не только государственный, но и местные бюджеты там, где расположены промышленные объекты холдинга. Финансирование на местах получат коммунальщики, педагоги и врачи.

"За первое полугодие 2021 года предприятия группы "Метинвест" выплатят более 10 млрд грн налога на прибыль. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года 2020 года это было 1,4 млрд грн. Это серьезное увеличение, которое уже в мае почувствует государственный бюджет, почувствуют местные бюджеты", — отметил генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков в эфире ТРК "Украина".

Ранее в "Метинвесте" озвучивали информацию о существенном росте платежей по налогу на прибыль в первом полугодии.

"Предприятия группы "Метинвест" (периметр МСФО и ассоциированные компании) в первом полугодии 2021 года заплатят налог на прибыль, пополнив государственный бюджет на 10,2 млрд грн (для сравнения — в первом полугодии 2020 года уплаченный налог на прибыль составил около 1,4 млрд грн). Таким образом, по итогам полугодия, выплаты налога на прибыль выросли в 7,4 раза. Это беспрецедентное увеличение налоговых выплат во время пандемии коронавируса позволит поддержать города, в которых работают предприятия "Метинвеста", своевременно и в полном объеме выплачивать заработные платы работникам коммунальной сферы и медикам", — сообщила пресс-служба компании.

Напомним, "Метинвест" — один из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Так, в 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5%, до 22,1 млрд грн, по сравнению с 2019 годом. Ранее группа сообщала, что за 15 лет своей работы перечислила в бюджеты всех уровней 165 млрд грн.