Бюджетные часы и супер-планшет. В Apple презентовали новое поколение Apple Watch и iPad

Легендарный Apple Event в этом году из-за пандемии коронавируса провели несколько позже обычного и в онлайн-формате. Представители Apple все же показали новый модельный ряд своих гаджетов На презентации 15 сентября компания показала только новые смарт-часы Apple Watch Series 6, бюджетную версию часов Apple Watch SE, а также планшеты iPad Air и iPad 8. Подпишитесь на канал DELO.UA

Ключевой функцией Apple Watch 6 стало измерение уровня кислорода (сатурацию) в крови, что особенно актуально во времена пандемии, а сами часы работают на процессоре от iPhone 11. "Бюджетные" Apple Watch SE получили те же датчики, что и шестое поколение, но в их основе лежит процессор предыдущей версии часов.

Еще примечательная функция — Family Setuр — когда несколько часов можно спарить с одним iPhone. В Apple говорят, что это поможет родителям лучше контролировать детей — чем они занимаются и где находятся. Увы, в Украине эта функция работать не будет.

Кроме этого новые "яблочные" часы снабжены ремешком нового поколения — без застежки, только упругий силикон.

Начальная стоимость Apple Watch 6 — $399, а версию SE можно будет купить по цене от $279. Точных дат продаж в Украине пока нет, но некоторые онлайн-шопы уже готовы привезти часы за 15600 грн.

Новый iPad 8 оснастили старым чипом A12 Bionic, а его стоимость составит $329.

Больше внимания разработчики уделили новому iPad Air, который получил 16-ядерный 5-нм процессор A14 Bionic, 10,9-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2360×1640, а также сканер отпечатков пальцев, встроенный в центральную кнопку питания.

Планшет поддерживает новое профессиональное ПО, включая виртуальный диджейский пульт с управлением жестами, улучшенные функции обработки фото и т. д. Цена планшета стартует от $599.

Что касается смартфонов: позже в этом году эксперты прогнозируют выход четырех новых моделей iPhone 12: стоимость самого маленького iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном составит от $600 и это будет новая модель, аналогов которой нет в предыдущих поколениях линеек iPhone.

Базовый iPhone 12 с 6,1-дюймовым дисплеем будут продавать по цене от $750, а ценник топовых версий iPhone 12 Pro и Pro Max составит от $1000 и $1100 соответственно.

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