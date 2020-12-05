Блогерку, обличающую коррупцию в "Укрзализныце", начали травить в интернете фейками

Скандал разразился вокруг блогера Елены Прагиной, которая известна своими обличающими статьями о коррупции замминистра инфраструктуры Украины Дмитрия Абрамовича и некоторых членов набсовета "Укрзализныци".

В сети появился скриншот, где Прагина якобы использует в качестве своего аватара фотографию британки Кэтрин Майер. Скриншот на самом деле либо является "фотошопом", либо сделан со специально созданной копии сайта, но суть в том, что владелица фотографии, которая, явно, неслучайно оказалась известной британской активисткой и политическим деятелем, его увидела и написала гневный пост о неправомерном использовании ее фотографии.

Кто автор фейка?

Елена Прагина пишет разоблачительные статьи о формальных тендерах на закупку топлива и электроэнергии "Укрзализныцей" и коррупционных схемах, которые прокручивают люди Дмитрия Абрамовича в УЗ. Также она освещает деятельность нового руководителя УЗ Владимира Жмака, который по ее мнению позитивно влияет на развитие компании.

Неизвестно, кто именно на уровне министерства инфраструктуры использовал информацию Кетрин Майер, а также продемонстрировал ей фейковый скриншот. Возможно, у кого-то из членов набсовета УЗ есть связи в Великобритании, а может у самого Абрамовича. Схема создания скандала оказалась элементарна, но если подумать, даже если блогер захочет поставить на аватар не свое фото, разве ему придет в голову использовать для этого фотографии известных писателей, политиков или активистов?

Следует заметить, что работа проделана существенная, но трезвомыслящие люди всегда проверяют информацию из интернета. Если сравнить фейковый скриншот (слева) и то, как профиль блогерши выглядит в оригинале, разница будет колоссальна.

Эту фейковую новость сразу подхватили некоторые сайты. По мнению самого блогера, к распространению этой информации могут быть причастны те же люди, которые посоветовали министру инфраструктуры использовать фальшивую справку про Covid в его недавней поездке в Казахстан.

"Совсем недавно в Казахстане опозорился министр инфраструктуры Криклий, с подобным этому фейковой справкой. А в этом случае я думаю, что опозорился уже его заместитель министра инфраструктуры Украины, Дмитрий Абрамович, которому по всей видимости не понравились мои публикации про попытки его людей залезть в тендерные закупки УЗ со своими схемами и откатами" — пишет блогер.

"И поражает" качество и дотошность наших изданий в таких новостях, которые с 1 ретвита и 18 отметок "нравится" увидели "сенсацию" и сразу подхватили этот скандал. Ну смешно же, накрутили бы уже ретвитов и лайков, комментариев…" — продолжает советовать блогер своим недоброжелателям.

Информацию продолжают распространять сомнительные сайты, агрегаторы и им подобные ресурсы, что свидетельствует о явно заказном характере распространяемой информации.