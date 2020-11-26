Бренд столетия: как украинский бренд Nemiroff покорил мир и время

Встреча закончилась ужином, во время которого подали местную настойку на меду. Возможно, это было первым упоминанием продукта, который затем стал символом украинской алкогольной отрасли.

Небольшая винокурня на Виннитчине сначала стала главным поставщиком водки в регионе, а потом первым экспортером алкоголя на территории современной Украины. Водку из Немирова тогда узнали как в странах Восточной, так и Западной Европы. Ежедневно Немировский винокуренный завод производил 5 тыс. полулитровых бутылок. Это сделало его одним из крупнейших экспортеров качественного алкоголя еще полтора века назад.

Одним из конкурентных преимуществ винокурни стало качество ингредиентов — зерна и воды. В то время, когда на государственные водочные заводы поставлялся дешевый спирт из картофеля, завод в Немирове наладил производство зернового спирта наивысшего качества.

Виток истории

Почти через 300 лет в Немирове произошло еще одно историческое событие. В октябре этого года компания Nemiroff выиграла аукцион на покупку Немировского спиртового завода. По сути, это стало первым случаем в Украине, когда частный производитель брендового алкоголя стал владельцем спиртзавода. До этого момента всеми спиртзаводами монопольно управляло государство.

Эта покупка является стратегически важным решением для компании по ряду причин. Прежде всего, Nemiroff снова сможет контролировать, а также улучшать качество сырья, начиная с отбора зерна, что скажется на качестве готовой продукции. Также покупка возобновляет исторические корни бренда. "Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в целостность бренда и восстановить его славное наследие", — говорит генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский.

Экспортер №1

Смелые рецепты и качество мирового уровня быстро сделали продукты бренда культовыми и узнаваемыми: в XXI веке о Nemiroff узнали во всем мире. Стоит отметить авторскую водку "Украинская медовая с перцем", которая стала частью "заграничного набора" — эти бутылки украинцы часто дарили своим друзьям и коллегам за рубежом в качестве национального сувенира.

Сейчас Nemiroff выпускает около 60 млн бутылок водки в год, большая часть из которых предназначена для внешних рынков, а это порядка 80 стран. Это делает его одним из мощных производителей алкоголя в мире и крупнейшим украинским экспортером водки. Почти каждая вторая бутылка, которая идет на внешние рынки, — это водка Nemiroff.

Также компания, согласно рейтингу IWSR, входит в тройку крупнейших поставщиков водки в магазинах Duty Free в мире три года подряд.

Кризис — это возможность

Не остановил Nemiroff и нынешний кризис. Несмотря на карантин и падение рынка HoReCa более чем на 50%, в компании сумели вывести свой продукт на новые рынки и даже повысить продажи. В этом году водка от Nemiroff появилась на полках магазинов в Канаде, Бельгии, Чехии, Нигерии и Австрии.

Во время пандемии и карантина (во втором квартале 2020 года), несмотря на проседание сферы путешествий и ресторанного бизнеса, общий рост продаж составил 6%. Тенденция роста продолжается и в 3-4 квартале, причем не только благодаря сезонности, а и за счет новых рынков, роста продаж в онлайне и новых продуктов.

Несмотря на карантин и падение рынка HoReCa более чем на 50%, в компании сумели вывести свой продукт на новые рынки и даже увеличить продажи

Мировое признание — это не только признание бренда потребителем, но и крупнейшими игроками рынка. И Nemiroff получил оба. В 2020 году стратегическим партнером компании и эксклюзивным дистрибьютором ее продукции в Польше, Армении и Австрии стал глобальный лидер в индустрии напитков компания Coca-Cola HBC. На этом в компании не останавливаются и планируют анонсировать новые страны для сотрудничества.

Глобальные у Nemiroff не только продажи, но и маркетинг. Так, c 2018 года Nemiroff стал первым за 25 лет партнером UFC в категории Official Vodka Partner. UFC — это крупнейший в мире организатор боев по смешанным единоборствам. В год под эгидой UFC проходит свыше миллиарда телевизионных трансляций на 40 языках более чем в 160 странах. На каждой из таких передач по всему миру зрители узнают и об украинском водочном бренде.

Крепкий фундамент

Залогом успеха бренда по обе стороны океана стало беспрецедентное качество водки Nemiroff: она проходит до 11 уровней фильтрации. Натуральные ингредиенты часто отбираются специалистами вручную, чтобы гарантировать качество. И, наконец, сама бутылка комплексно защищается от всевозможных подделок.

Еще одним критерием качества от Nemiroff служат его самобытные смелые рецепты, в основе которых знания еще с XVIII века. Главная составляющая продукции — богатство трав, специй и других натуральных ингредиентов. Это именно то, что конкуренты компании повторить никогда не смогут.

Масштабное производство не мешает компании переизобретать себя и удивлять своих потребителей. Здесь делают то, на что вряд ли бы пошли традиционные бренды со столетней историей. Смелые эксперименты — это один из пунктов бизнес-стратегии Nemiroff.

Дэниэл Кормье, американский спортсмен, чемпион UFC и бренд-амбассадор Nemiroff в 2019 году

Сейчас в компании проводят масштабный ребрендинг линейки массового сегмента. Новый дизайн получили Nemiroff Original, Nemiroff Delikat и "Nemiroff Украинская медовая с перцем" — визитная карточка бренда. В дополнение к внешним изменениям линейка получила новое название Nemiroff The Originals, что указывает на основу, происхождение и многовековую историю бренда.

"После изменения внешне важно оставаться верным себе, своим принципам и жизненным правилам, — говорит Юрий Сорочинский. — Даже спустя десятилетия, завоевав мировой рынок и создав себе имя, Nemiroff The Originals меняется внешне, но остается верным своему качеству. Новый дизайн, но все тот же легендарный вкус".

История Nemiroff — это эталонный алгоритм построения успешного бизнеса и культового бренда. Небольшая винокурня выросла до производителя мирового уровня благодаря бескомпромиссному контролю за качеством, оригинальным рецептурам и правильному позиционированию.

О том, что украинская водка Nemiroff стала отраслевым стандартом в мире, свидетельствуют около 100 наград на международных конкурсах, среди которых 30 компания получила в этом году. Ключевые награды за вкус и качество:

Distillery of the Year

by country на Berlin International Spirits Competition;

Ukraine Flavored Vodka of the Year

на New York International Spirits Competition;

Best in Show

by country на London Spirits Competition;

Bartender Spirits Awards —

выбор топ-барменов США, 6 медалей за вкус.

Впрочем, в компании уверены, что это только начало. Собственное спиртовое производство вместе с планами на новые смелые продукты позволит компании в разы увеличить этот список наград. Однако самый главный приз для производителя — это его репутация. У Nemiroff она проверена веками.