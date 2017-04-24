Британская компания инвестирует $65 млн в производство сахара

Британская сахарная компания ED&F Man откроет первую очередь ирригационного (оросительного) комплекса в Херсонской области общей стоимостью более $5 млн. Общая площадь комплекса 1 тыс. гектаров.

"К 2020 году компания планирует увеличить общую площадь орошения до 20 тыс. гектаров. До конца 2020 року ED&F Man планирует инвестировать еще $60 млн на реализацию программы в Николаевской и Херсонской областях",— говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, компания ED&F Man была основана в 1783 году Джеймсом Маном в Лондоне. Компания является крупнейшим поставщиком продуктов питания, сахара, специй, корма для животных, тропических масел, резины, биотоплива и кофе через сеть офисов и агентств в 50 странах мира.

В Украине ED&F Man принадлежит Засельский сахарный завод (Николаевская обл.). В 2012 году дочернее предприятие ED&F Man "Юкрейниан Шугар Компании" совместно с аграрно-торговой фирмой "Агро-Дело" занялось выращиванием сахарной свеклы для производства свекловичного сахара.