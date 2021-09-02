Будівельна група "Синергія" увійшла у 5-рку найнадійніших забудовників

Будівельна група "Синергія" вкотре підтвердила статус одного з найнадійніших та найпродуктивніших забудовників у Київській області за підсумками роботи у 1-2 кварталі 2021 року. Це підтверджують результати незалежного статистичного рейтингу інтернет-видання "МінФін", що був опублікований 14 серпня 2021 року на сайті видання, де Будівельна група "Синергія" увійшла до ТОП-5 найнадійніших забудовників.

Рейтинг забудовників Київської області за 1-2 квартал 2021 року був сформований на основі офіційних даних щодо введення в експлуатацію будівельними компаніями об’єктів нерухомості. До нього увійшли забудовники, які з січня по червень 2021 року ввели в експлуатацію хоча б один житловий об'єкт у прилеглих до Києва населених пунктах на підставі сертифіката або декларації Державної архітектурно-будівельної інспекції України про відповідність збудованого об'єкта проектній документації.

Будівельна група "Синергія" — це девелоперська компанія повного циклу, яка проєктує, будує та обслуговує об’єкти нерухомості. У серпні 2021 року Будівельна група "Синергія" святкує 11 років із дня заснування. За цей час забудовник ввів в експлуатацію 260 021 квадратний метр житла в 40 будинках, а це 4300 квартир для тисяч сімей. Як зазначають у компанії, вони пройшли великий шлях від невеликого забудовника до системного девелопера, що "будує міста". Слідування сучасним трендам будівництва, розвиток власних стандартів "Синергії", індивідуальні архітектурні проєкти, клієнтоорієнтованість та якісний сервіс і, найголовніше, відповідальність за результат — це головні критерії успіху Будівельної групи "Синергія".

Як відзначають у компанії, Будівельна група "Синергія" не просто будує житло, як більшість забудовників на ринку, вона створює комфортний простір для життя та відпочинку. Їх обирають, бо вони пропонують одне із найкращих співвідношень "ціна=якість" на ринку нерухомості, впроваджуючи власні стандарти якості від комплекса до комплексу, такі як:

двір-парк з унікальним ландшафтним дизайном прибудинкової території з простором для відпочинку для дітей та дорослих;

двір без автомобілів, де безпечно та немає доступу до автомобілів, адже для них передбачено достатньо місткі паркінги із зовнішньої сторони комплексу;

використовують тільки якісні екологічно-безпечні та надійні матеріали будівництва, а також співпрацюють як з відомими міжнародними брендами (BOSCH, REHAU), так і з українськими брендами (NIK, "Золотой мандарин"), підтримуючи національного виробника;

впроваджують технологічні та сучасні безпекові рішення: бездротові системи безпеки AJAX та IP-домофонію з розширеними функціями;

розвивають власну інфраструктуру біля комплексу так, щоб у жителів було "все під рукою", від невеликої кав'ярні до дитячого садочку чи школи;

будують кварталами з низькоповерховою та низьковисотною забудовою, такого поняття, як "вікна у вікна", немає, крім того, це рішення відкриває неймовірні види на природний ландшафт Ірпеня, а саме соснові ліси, парки, на набережну в ЖК "Синергія Сіті" ;

обслуговують житлові комплекси після заселення — власна обслуговуюча компанія "Синергія-сервіс" продовжує дбати про комфорт та безпеку жителів, чистоту будинків і прибудинкової території;

будують комфортний простір для життя, об’єднуючи жителів усіх комплексів у community — велику сім’ю "синергійців", у якій, наче у родинному колі, відзначають усі свята та проводять різноманітні заходи, наприклад, пінну вечірку для дітей або ж ніч джазу для дорослих.

"Висока позиція "Синергії" у свіжому рейтингу "МінФіну" — показник стабільної системної роботи компанії та стимул для подальшого розвитку. Аналітики фінансового порталу щопівроку аналізують спроможність гравців ринку нерухомості вчасно і в повному обсязі добудовувати свої об’єкти. Саме це дозволяє говорити про системність роботи та надійність компанії-забудовника для потенційного інвестора.

Підтримувати високу планку — це завжди відповідально. До прикладу, в першому півріччі 2021 року (період, який брався до уваги в рейтингу), ми здали в експлуатацію перші три будинки нашого ЖК бізнес-класу — "Синергія Сіті". Це наш перший зданий комплекс з найвищою категорією складності об’єкту будівництва — класом наслідків СС3. Ми взяли на себе відповідальність за дотримання всіх необхідних умов для введення його в експлуатацію. Тому особливо пишаємось досягнутими показниками, високою дисципліною щодо здачі об’єктів в експлуатацію і, набираючи обертів, продовжимо підтримувати заданий темп та високу якість робіт й надалі", — прокоментував Ігор Оверко, директор Будівельної групи "Синергія".